Волгоградцы сняли на видео запуск новой ракеты в КапЯре

- 12 апреля 2024 года с 4-го Государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр в Астраханской области боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения проведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса. Данный пуск проводился в рамках государственных испытаний перспективных ракетных комплексов, а также подтверждения стабильности находящихся на вооружении ракет, - заявили в оборонном ведомстве.
Общество 12.04.2024 20:56
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12.04.2024 20:56
- 12 апреля 2024 года с 4-го Государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр в Астраханской области боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения проведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса. Данный пуск проводился в рамках государственных испытаний перспективных ракетных комплексов, а также подтверждения стабильности находящихся на вооружении ракет, - заявили в оборонном ведомстве.
Жителей Волгограда напугала странная спираль в небе. Горожане сняли на видео, как в небо устремляется белая стрела, которая через какое-то время превратилась в спираль, передает V102.RU.В Минобороны РФ пояснили, что сегодня вечером на полигоне Капустин Яр в Астраханской области был проведен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты
- 12 апреля 2024 года с 4-го Государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр в Астраханской области боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения проведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса. Данный пуск проводился в рамках государственных испытаний перспективных ракетных комплексов, а также подтверждения стабильности находящихся на вооружении ракет, - заявили в оборонном ведомстве.
- Полученные результаты подтверждают высокую надежность российских ракет по обеспечению стратегической безопасности Российской Федерации. Задачи пуска выполнены в полном объеме, - заверили в МО.
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