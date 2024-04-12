Волгоградцы сняли на видео запуск новой ракеты в КапЯре









Жителей Волгограда напугала странная спираль в небе. Горожане сняли на видео, как в небо устремляется белая стрела, которая через какое-то время превратилась в спираль, передает V102.RU.

- Полученные результаты подтверждают высокую надежность российских ракет по обеспечению стратегической безопасности Российской Федерации. Задачи пуска выполнены в полном объеме, - заверили в МО. - заверили в МО.

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В Минобороны РФ пояснили, что сегодня вечером на полигоне Капустин Яр в Астраханской области был проведен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты, - заявили в оборонном ведомстве.