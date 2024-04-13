Общество

Бывший мэр Волгограда отрекся от покупки алкозавода в Калининграде

Общество 13.04.2024 08:41
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13.04.2024 08:41


Бывший мэр Волгограда Евгений Ищенко опроверг распространенную накануне федеральными СМИ информацию о его причастности к покупке спиртозавода «Итар» в Калининграде. Корреспонденту V102.RU Евгений Петрович заявил, что не имеет отношения к этой сделке, в результате которой владельцем предприятия стало АО «Исида».

- Действительно, я имел отношение к этой компании, я ее приобретал под один проект, который не пошел, поэтому я ее продал, - пояснил экс-мэр Волгограда.

Накануне стало известно, что АО «Исида», зарегистрированное в Москве, приобрело имущество обанкротившегося спиртозавода «Итар» в Калининградской области. Согласно результатам торгов посредством публичного предложения, московская компания была признана победителем аукциона. Акционерное общество выкупило имущественный комплекс предприятия  за 411 миллионов 751 тысячу рублей при начальной стоимости в 362,3 миллиона. При том, что в начале марта попытка продать завод с торгов провалилась из-за отсутствия желающих.

Согласно данным системы СПАРК, генеральным директором «Исиды» до 27 июля 2023 года числился Евгений Петрович Ищенко. После этого компанию, которая занималась вложениями в ценные бумаги, возглавил Алексей Равский.

Любопытно, что Алексей Равский также является гендиректором АО «Азимут», тоже зарегистрированной в столице, учредителем которой в 2021 году стал Евгений Петрович Ищенко.

Напомним, около года назад Евгений Ищенко расстался с  торговой сетью «Покупочка», которую приобрел ритейлер  Х5 Group. В Волгограде проданные площади уже заняли магазины новой компании.

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