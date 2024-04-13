Бывший мэр Волгограда отрекся от покупки алкозавода в Калининграде

Бывший мэр Волгограда Евгений Ищенко опроверг распространенную накануне федеральными СМИ информацию о его причастности к покупке спиртозавода «Итар» в Калининграде. Корреспонденту V102.RU Евгений Петрович заявил, что не имеет отношения к этой сделке, в результате которой владельцем предприятия стало АО «Исида».



- Действительно, я имел отношение к этой компании, я ее приобретал под один проект, который не пошел, поэтому я ее продал, - пояснил экс-мэр Волгограда.



Накануне стало известно, что АО «Исида», зарегистрированное в Москве, приобрело имущество обанкротившегося спиртозавода «Итар» в Калининградской области. Согласно результатам торгов посредством публичного предложения, московская компания была признана победителем аукциона. Акционерное общество выкупило имущественный комплекс предприятия за 411 миллионов 751 тысячу рублей при начальной стоимости в 362,3 миллиона. При том, что в начале марта попытка продать завод с торгов провалилась из-за отсутствия желающих.



Согласно данным системы СПАРК, генеральным директором «Исиды» до 27 июля 2023 года числился Евгений Петрович Ищенко. После этого компанию, которая занималась вложениями в ценные бумаги, возглавил Алексей Равский.



Любопытно, что Алексей Равский также является гендиректором АО «Азимут», тоже зарегистрированной в столице, учредителем которой в 2021 году стал Евгений Петрович Ищенко.



Напомним, около года назад Евгений Ищенко расстался с торговой сетью «Покупочка», которую приобрел ритейлер Х5 Group. В Волгограде проданные площади уже заняли магазины новой компании.

