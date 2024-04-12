Общество 12.04.2024 09:39
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12.04.2024 09:39
Накануне, 11 апреля, на Верхнезареченском кладбище в Волгограде состоялась церемония прощания со Степаном Чернявским. Как сообщает V102.RU со ссылкой на группу «Журавли СВО», 26-летний волгоградец был призван на СВО по частичной мобилизации. Погиб 19 сентября 2023 года. Однако похоронить его долго не удавалось. Только накануне его тело было предано земле.
- Проявив подлинное мужество и героизм, Степан до конца выполнил свой воинский долг перед Родиной, отдал жизнь в борьбе с нацизмом, во имя безопасности нашей Отчизны, за мирную жизнь наших соотечественников, - говорится в некрологе.
Степан за проявленный героизм был награжден орденом Мужества посмертно.
Фото "Журавли СВО" VK.com
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