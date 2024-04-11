Память узников фашистских концлагерей почтили в Волгограде





В Волгограде 11 апреля ветераны, дети Сталинграда и воспитанники Поста №1 почтили память узников фашистских концентрационных лагерей. По информации городской думы, в мероприятиях принимали участие непосредственно и те волгоградцы, кому пришлось пережить те страшные события.

Памятная акция прошла в самом центре Волгограда – у Вечного огня. Вспоминая о жертвах фашизма, участники мероприятия еще раз подчеркнули: миллионы погибших, замученных людей – страшное свидетельство того, до какого безумия может довести людей нацистская идеология.

– Говорят, время лечит, но в нашей памяти навсегда остались бесчеловечное обращение, медицинские опыты и каждодневное ожидание смерти. Мы помним о войне и делаем все возможное, чтобы и молодое поколение знало об ужасах фашизма, – отметила председатель волгоградского отделения «Российский союз бывших малолетних узников фашистских концлагерей» Людмила Сидорина.





– За годы Великой Отечественной войны через ад концлагерей прошли миллионы советских граждан. Многие погибли от зверств нацистов, а у оставшихся в живых навсегда запечатлены в памяти страшные картины прошлого, – говорит заместитель председателя Волгоградской городской Думы Геннадий Кузнецов. – Люди, на чье детство выпали тяжелые испытания, своим жизненным примером дают уроки мужества молодому поколению. Это особенно важно сейчас, когда фашизм на Западе вновь поднимает голову, когда правнуки тех, кто освобождал Европу от нацистов, вынуждены вновь защищать нашу Родину от коричневой чумы.

Участники акции почтили память жертв фашизма минутой молчания и возложили к Вечному огню живые цветы.





Фото: Волгоградская городская дума