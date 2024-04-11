Крышу за 15 млн рублей сделают в горевшем доме ЖК «Бейкер Стрит»

Новую крышу в многоквартирном доме в ЖК «Бейкер Стрит» в Волгограде, где в сентябре прошлого года произошел пожар, сделают за счет средств капремонта до конца октября текущего года. Сумма работ составляет 15,1 миллиона рублей, передает V102.RU.

В региональном фонде капремонта уточнили, что договор заключен 9 апреля текущего года с ООО «СМУ 44». Два месяца компании отведено на подготовку проекта, после чего начнутся строительно-монтажные работы, которые должны завершиться до 31 октября.

Согласно данным системы СПАРК, ООО «СМУ 44» зарегистрировано в Волгоградской области. Подрядчику предстоит провести оценку технического состояния пострадавшего от пожара многоквартирного дома №91 по улице Шекснинская, разработать проектную документацию на проведение капремонта и выполнить его.

Напомним, пожар на верхнем этаже этого пятиэтажного дома произошел 12 сентября 2023 года. Жильцы в буквальном смысле остались без крыши, а при первых осадках их квартиры затопило. Управляющая компания соорудила временную крышу, но она едва справлялась с погодными условиями. В феврале текущего года на дом без крыши в ЖК «Бейкер Стрит» обратил внимание глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил доложить о результатах проверки по нарушению прав жильцов. Ход процессуальной проверки был поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

В итоге деньги на новую крышу выделил региональный фонд капремонта. Для этого было принято решение о переносе в доме №91 по улице Шекснинская сроков капитального ремонта, так как он был запланирован на период 2041-2043 гг. Специальная комиссия вошла в положение жильцов в связи с установлением необходимости проведения неотложных работ в этом многоквартирном доме.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области