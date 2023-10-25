Общество

В Волгограде горевшему дому в ЖК «Бейкер Стрит» приделали временную крышу

Общество 25.10.2023 14:23
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25.10.2023 14:23


В Дзержинском районе Волгограда на время холодов и осадков смонтировали временную кровлю на жилом доме №91 по ул. Шекснинской. Напомним, что 12 сентября с многоквартирном доме на верхнем этаже произошел пожар, в результате чего жильцы во всех смыслах слова остались без крыши над головой. При первых же осадках квартиры волгоградцев оказались затоплены. 

О принятии экстренных мер накануне зимы  и предстоящего ухудшения погодных условий сообщили 25 октября в администрации Волгограда. Работы проведены силами управляющей компании. 

– К настоящему времени в рамках обеспечения безопасных условий проживания управляющая организация завершила обустройство временной конструкции кровли дома №91 по ул. Шекснинской. Это позволит защитить здание и имущество жителей от осадков в осенне-зимний период и в плановом режиме перейти к следующему этапу, – рассказали в мэрии. 

Под следующим этапом в администрации Волгограда подразумевают разработку проектно-сметной документации и проведение ремонта поврежденных при пожаре частей плит перекрытия многоквартирного дома.

– В ближайшее время управляющая компания заключит договор со специализированной организацией для обследования здания и подготовки ПСД, – уточняют в мэрии. – Ранее в ходе совещания профильных служб администраций района, города и региона совместно с надзорными органами и эксплуатирующей организацией было принято решение о подготовке пакета документов для переноса сроков проведения капитального ремонта крыши МКД с 2041 года на 2024 год. 

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

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