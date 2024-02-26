



Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по нарушению прав жильцов ЖК «Бейкер Стрит» по улице Шекснинской в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили V102.RU в ведомстве, доложить о промежуточных результатах поручено и.о. руководителя СУ СК по региону Дмитрию Буравцову.

Напомним, V102.RU ранее сообщало, что жители дома в ЖК «Бейкер Стрит», где произошел пожар, по сути, остались без пригодного жилья. Последствия пожара особенно ощутили жители квартир, расположенных под мансардным этажом. Они были залиты водой после тушения, а также в доме отключили воду и газ. Временно заменяющая крышу конструкция не справляется с погодными условиями. Спустя почти год обслуживающая организация так и не выполнила полноценные ремонтные работы, в результате квартиры граждан затапливает во время осадков, а в помещениях образовались плесень и грибок.

Ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области