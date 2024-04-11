«Когда вы, дядьки с пушками, наиграетесь?»: в Волгограде застрелили птицу из Красной книги РФ

Стрепет – это один из редких видов степных птиц, он занесен в Красные книги РФ и Волгоградской области. По данным за 2022 год, численность стрепетов составляла около 2000 пар.
Происшествия 11.04.2024 15:11
0
11.04.2024 15:11
Стрепет – это один из редких видов степных птиц, он занесен в Красные книги РФ и Волгоградской области. По данным за 2022 год, численность стрепетов составляла около 2000 пар.
В приюте «Птичий остров» сегодня умерла редкая птица, которую накануне нашли на дачах на юге Волгограда и принесли волонтерам. Как рассказали V102.RU в приюте, стрепет не пережил ночи. Оказалось, что в птицу стреляли.- Популяция Tetrax tetrax (стрепет) оказалась на грани вымирания в том числе из-за неконтролируемой охоты! Когда же это уже прекратится? Когда же вы, дядьки (и не только) с пушками, наиграетесь, насытите свою жажду смертей? – такое эмоциональное заявление опубликовано в соцсетях приюта.
Стрепет – это один из редких видов степных птиц, он занесен в Красные книги РФ и Волгоградской области. По данным за 2022 год, численность стрепетов составляла около 2000 пар.
За уничтожение стрепетов грозит реальный срок – до двух лет тюрьмы. Однако в регионе продолжают убивать этих птиц. Причем зачастую это делают охотники.
Фото приюта "Птичий остров" VK.com
Пилоты самолета из Дубая сообщили о лазерной вспышке при посадке в Волгограде11.04.2024 15:41
Происшествия 11.04.2024 15:41
Росгвардейцы оказали первую помощь сбитым иномаркой школьникам в Волгограде11.04.2024 15:03
Происшествия 11.04.2024 15:03
Момент наезда на четверых школьников в Волгограде попал на видео11.04.2024 12:30
Происшествия 11.04.2024 12:30
Стало известно состояние сбитых у школы № 1 Волгограда детей11.04.2024 12:18
Происшествия 11.04.2024 12:18
Один в тяжелом состоянии: СК начал проверку после ДТП с четырьмя детьми в Волгограде11.04.2024 11:46
Происшествия 11.04.2024 11:46
Волгоградка снесла на зебре четверых малолетних детей. Школьники в больнице11.04.2024 11:13
Происшествия 11.04.2024 11:13
Водитель «Гранты» пострадал при таране бетонных блоков на мосту под Волгоградом11.04.2024 11:04
Происшествия 11.04.2024 11:04
На юге Волгограда ночью заживо сгорел мужчина11.04.2024 10:26
Происшествия 11.04.2024 10:26
В Волго-Ахтубинской пойме в иномарке обнаружили труп мужчины10.04.2024 19:28
Происшествия 10.04.2024 19:28
В поле под Волгоградом нашли авиабомбу времен ВОВ10.04.2024 16:37
Происшествия 10.04.2024 16:37
«Сторож боялся, что его сожгут»: в Волгограде налетчики подкинули в СНТ козу с перерезанным горлом10.04.2024 12:50
Происшествия 10.04.2024 12:50
Тело унес Дон: стали известны обстоятельства гибели пенсионерки под Волгоградом10.04.2024 08:58
Происшествия 10.04.2024 08:58
«Мы уехали на полчаса»: под Волгоградом сгорел дом с бабушкой09.04.2024 19:46
Происшествия 09.04.2024 19:46
Иностранец-нелегал пытался откупиться от полицейского на ж/д вокзале в Волгограде09.04.2024 19:18
Происшествия 09.04.2024 19:18
«Чуть не сбил пешеходов»: в Волгограде дрифтера на белом Mercedes лишают прав09.04.2024 16:37
Происшествия 09.04.2024 16:37