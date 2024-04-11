В Волгограде у 32-летнего наркооптовика изъяли 1 кг наркотиков

Пока мужчину привлекли к ответственности по статье 6.9 КоАП РФ - он находится под административным арестом, по окончании срока которого ему будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовной статье – покушение на незаконный сбыт наркотиков – волгоградцу грозит от пятнадцати до двадцати лет или пожизненное лишение свободы.
Расследования 11.04.2024 12:03
0
11.04.2024 12:03
Пока мужчину привлекли к ответственности по статье 6.9 КоАП РФ - он находится под административным арестом, по окончании срока которого ему будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовной статье – покушение на незаконный сбыт наркотиков – волгоградцу грозит от пятнадцати до двадцати лет или пожизненное лишение свободы.
Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Волгоградской области в Ворошиловском районе задержали 32-летнего местного жителя в момент изготовления тайников с запрещенным зельем. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, при личном досмотре у подозреваемого изъят сверток с N-метилэфедроном, а из тайников – 845 граммов марихуаны и почти 100 граммов гашиша.При проведении обыска по месту проживания наркооптовика также были обнаружены и изъяты коробки, в которых хранилось почти 450 граммов наркотической смеси, содержащей N-метилэфедрон.
Пока мужчину привлекли к ответственности по статье 6.9 КоАП РФ - он находится под административным арестом, по окончании срока которого ему будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовной статье – покушение на незаконный сбыт наркотиков – волгоградцу грозит от пятнадцати до двадцати лет или пожизненное лишение свободы.
Фото ГУ МВД Волгоградской области
Суд оставил в СИЗО четверых фигурантов дела об избиении волгоградцев11.04.2024 15:21
Расследования 11.04.2024 15:21
В Волгограде огласили приговор таксистке за кражу 3,8 млн рублей из сейфа IDM Сliniс11.04.2024 09:39
Расследования 11.04.2024 09:39
Задержанного УФСБ хозяина нарколаборатории осудили в Волгограде. След ведет на Украину11.04.2024 09:35
Расследования 11.04.2024 09:35
Упрямую самогонщицу осудили в Волгоградской области10.04.2024 20:04
Расследования 10.04.2024 20:04
В Волгограде задержали группу лжегазовщиков10.04.2024 13:48
Расследования 10.04.2024 13:48
В Волгоградской области нашли останки пропавшей осенью пенсионерки09.04.2024 21:36
Расследования 09.04.2024 21:36
Пилоты самолета Санкт-Петербург-Волгоград на 20 минут пропали для диспетчера09.04.2024 21:06
Расследования 09.04.2024 21:06
Глава фирмы из Тамбова попался на хищении 100 млн рублей при капремонте в Волгограде и Михайловке09.04.2024 18:24
Расследования 09.04.2024 18:24
Директор «Бургеоком» и его зам идут под суд за неуплату налогов на 90 млн и хищение 20 млн рублей09.04.2024 15:45
Расследования 09.04.2024 15:45
В Волжском осудили фигурантов дела о гибели мальчика в аквапарке «XXI век»09.04.2024 09:48
Расследования 09.04.2024 09:48
В Волгограде задержана женщина, объявившая новую денежную реформу08.04.2024 19:25
Расследования 08.04.2024 19:25
В Волгограде горе-ремонтник идет под суд за отравление газом женщины с детьми08.04.2024 17:34
Расследования 08.04.2024 17:34
«Избивал и стрелял»: в Волгограде сын умершего депутата идет под суд за кровавый стрим08.04.2024 17:25
Расследования 08.04.2024 17:25
Гособвинение требует от 9 до 19 лет волгоградцам за убийство IT-специалиста08.04.2024 17:24
Расследования 08.04.2024 17:24
СК предъявил обвинение банде подростков, избивших волгоградца в автобусе08.04.2024 14:59
Расследования 08.04.2024 14:59