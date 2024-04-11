Расследования

В Волгограде у 32-летнего наркооптовика изъяли 1 кг наркотиков

Расследования 11.04.2024 12:03
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11.04.2024 12:03


Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Волгоградской области в Ворошиловском районе задержали 32-летнего местного жителя в момент изготовления тайников с запрещенным зельем. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, при личном досмотре у подозреваемого изъят сверток с  N-метилэфедроном, а из тайников – 845 граммов марихуаны и почти 100 граммов гашиша.
При проведении обыска по месту проживания наркооптовика  также были обнаружены и изъяты коробки, в которых хранилось почти 450 граммов наркотической смеси, содержащей N-метилэфедрон.
Пока мужчину привлекли к ответственности по статье 6.9 КоАП РФ  - он находится под административным арестом, по окончании срока которого ему будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовной статье – покушение на незаконный сбыт наркотиков – волгоградцу грозит от пятнадцати до двадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Фото ГУ МВД Волгоградской области

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