В Волгограде у 32-летнего наркооптовика изъяли 1 кг наркотиков





Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Волгоградской области в Ворошиловском районе задержали 32-летнего местного жителя в момент изготовления тайников с запрещенным зельем. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, при личном досмотре у подозреваемого изъят сверток с N-метилэфедроном, а из тайников – 845 граммов марихуаны и почти 100 граммов гашиша.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Волгоградской области в Ворошиловском районе задержали 32-летнего местного жителя в момент изготовления тайников с запрещенным зельем. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, при личном досмотре у подозреваемого изъят сверток с N-метилэфедроном, а из тайников – 845 граммов марихуаны и почти 100 граммов гашиша.

По уголовной статье – покушение на незаконный сбыт наркотиков – волгоградцу грозит от пятнадцати до двадцати лет или пожизненное лишение свободы.





Фото ГУ МВД Волгоградской области

При проведении обыска по месту проживания наркооптовика также были обнаружены и изъяты коробки, в которых хранилось почти 450 граммов наркотической смеси, содержащей N-метилэфедрон.Пока мужчину привлекли к ответственности по статье 6.9 КоАП РФ - он находится под административным арестом, по окончании срока которого ему будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.