В Волгограде перед туристическим сезоном подорожали номера в отелях





Волгоградстат зафиксировал очередное повышение стоимости услуг по проживанию в хостелах и гостиницах. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные статистического ведомства, за неделю один день в хостеле стал обходиться на 1,19% дороже (746,27 рубля). При этом в начале года эта услуга стоила 709 рублей.



Также подорожали одноместные номера в двухзвездочных гостиницах – на 1,05% (1250 рублей). Ценники в трехзвездочных комплекса за неделю не изменились – 2057 рублей.



А вот стоимость проживания в четырехзвездочных и пятизвездочных отелях выросла за неделю на 1,86% (2668 рублей). При этом в начале 2024 года ночевка в хорошей гостинице обходилась в среднем 2428 рублей.

