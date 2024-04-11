Постные продукты дорожали в Волгоградской области активнее мяса

В Волгоградской области за неделю больше всего подорожали свекла, яблоки, бананы и помидоры, а также сыры, творог и куры, сообщает V102.RU со ссылкой на еженедельный мониторинг цен Волгоградстата.

Свекла, которую активно используют для приготовления различных постных блюд, выросла в цене на 3,01% - до 41 рубля за кг. Яблоки подорожали на 3,73% (108,07 руб./кг.), помидоры свежие - на 1,16% (236,02 руб./кг.), бананы - на 1,37% (144,27 руб./кг.).

Из непостных продуктов подорожали сыры твердые и мягкие на 2,66% (653,05 руб./кг.), творог - на 2,16% (368,58 руб./кг.), куры охлажденные и мороженные - на 2,05% (191,6 руб./кг.), а также сосиски и сардельки - на 1,58% (388,96 руб./кг.).

Отметим, что цены на яйца, которые начнут покупать ближе к Пасхе, за минувшую неделю выросли всего на 0,37% - до 118,77 рубля за десяток.

Фото из архива V102.RU