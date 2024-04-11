На юге Волгограда ночью заживо сгорел мужчина

В Красноармейском районе Волгограда сегодня ночью на пепелище дома № 2 по улице Каменец-Подольская нашли труп мужчины, сообщает V102.RU со ссылкой на собственный источник.

— Все произошло примерно в начале второго. Загорелся деревянный дом около 50 «квадратов». После тушения обнаружено тело 40-летнего мужчины, — рассказал источник.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области вызов на адрес подтвердили:

— Сообщение поступило на пульт дежурного в 01.39. Горел деревянный дом размером шесть на восемь метров по всей площади. Расчеты 6-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 02.20. Причина пожара устанавливается, — пояснили в пресс-службе спасательного ведомства.

Спасатели напоминают о необходимости соблюдения мер противопожарной безопасности. В случае экстренных ситуаций звоните по номеру 101.

Фото: архив ИА «Высота 102»