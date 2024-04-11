Происшествия

На юге Волгограда ночью заживо сгорел мужчина

Происшествия 11.04.2024 10:26
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11.04.2024 10:26


В Красноармейском районе Волгограда сегодня ночью на пепелище дома № 2 по улице Каменец-Подольская нашли труп мужчины, сообщает V102.RU со ссылкой на собственный источник. 

— Все произошло примерно в начале второго. Загорелся деревянный дом около 50 «квадратов». После тушения обнаружено тело 40-летнего мужчины, — рассказал источник. 

В ГУ МЧС России по Волгоградской области вызов на адрес подтвердили: 

— Сообщение поступило на пульт дежурного в 01.39. Горел деревянный дом размером шесть на восемь метров по всей площади. Расчеты 6-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 02.20. Причина пожара  устанавливается, — пояснили в пресс-службе спасательного ведомства. 

Спасатели напоминают о необходимости соблюдения мер противопожарной безопасности. В случае экстренных ситуаций звоните по номеру 101.  

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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