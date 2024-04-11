Общество

Цены на бензин ведут себя примерно в Волгоградской области

Общество 11.04.2024 09:31
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11.04.2024 09:31


Цены на автомобильное топливо в Волгоградской области остались на таком же уровне, что и на предыдущей неделе. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Росстат, АИ-92 стоит в среднем 51,21 рубля за литр, АИ-95 – 56,95 рубля, АИ-98 – 66,62 рубля. Стоимость дизтоплива также не изменилась – 62,02 рубля.
За предыдущую неделю, напомним, в регионе был зафиксирован копеечный рост на некоторые марки автомобильного топлива.
Между тем, ситуация на внутреннем рынке нефтепродуктов обсуждалась накануне в правительстве РФ. По данным Минэнерго, она остается стабильной.
Нефтяным компаниям было поручено максимизировать поставки бензина и дизельного топлива на внутренний рынок и на биржевые торги, а также активно загружать мощности НПЗ, высвобождающиеся в результате своевременного вывоза нефтепродуктов.

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