Волгоградцев предупредили о скоплении пожарных машин у ТРК «Мармелад»

Пожарно-тактические учения пройдут 11 апреля на территории ТРК «Мармелад» в Дзержинском районе Волгограда, сообщили V102.RU в ГУ МЧС России по региону.
Спасатели прибудут на объект рано утром, поэтому спешащих на работу граждан просят не беспокоиться по поводу активности оперативных служб возле торгово-развлекательного комплекса.
- Ожидается большое скопление техники и личного состава пожарно-спасательных подразделений, - сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области. - Просим жителей близлежащих домов и горожан не волноваться, соблюдать спокойствие, не допускать паники и с пониманием отнестись к проведению учений.
Учения пройдут с 6:30 до 8:00.
Фото из архива V102.RU