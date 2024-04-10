10 апреля губернатор Волгоградской области проинспектировал ход строительства первого этапа Третьего пускового комплекса моста через Волгу. На сегодняшний день готовность объекта превысила 80%. Кроме того, специалисты завершили один из важных подэтапов — надвижку пролетов нового моста через ерик Гнилой.

По информации главы региона, работы должны быть завершены до конца 2024 года. В настоящее время на основном участке трассы специалисты продолжают укреплять обочины и обустраивать асфальтобетонное покрытие.





Строительство Третьего пускового комплекса моста через Волгу включает в себя возведение сразу двух мостов: через ерики Осинки и Гнилой. Первый уже готов принять автомобильный транспорт, а строительство второго вот-вот завершится — готовность объекта достигла 95%.

Важно отметить, что новые объекты транспортной инфраструктуры были возведены строителями в довольно сжатые сроки. Таких результатов подрядчик достиг благодаря параллельному выполнению сразу нескольких видов работ. Так, пока специалисты завершали надвижку правого пролёта, на левом уже вовсю шло обустройство железобетонного основания дороги. В настоящее время специалисты обустраивают барьерное ограждение моста, а также монтируют линии наружного освещения и шумозащитные экраны.





Отметим, новая трасса через Волго-Ахтубинскую пойму является частью международного транспортного коридора «Север — Юг» и позволит организовать транзитные потоки из Азии и Ближнего Востока. Как ожидается, ввод объекта в эксплуатацию должен дать дополнительные преимущества волгоградским производителям, которые смогут наладить новые логистические связи с зарубежными партнёрами.