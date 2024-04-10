



Волгоградская областная дума утвердила результаты конкурса среди представительных органов региона. Депутаты в общей сложности отобрали 38 победителей и призёров в четырёх номинациях. Лучшим из лучших областное заксобрание сулит премиальные в размере от 100 тыс. до 200 тыс. рублей на думу.

Среди представительных органов городских округов депутаты признали лучшей работу коллег из Волгоградской городской думы. На втором месте — Волжская городская дума, а на третьем — Урюпинская городская дума.

Среди представительных органов муниципальных районов организаторам конкурса особенно приглянулась работа Жирновской и Среднеахтубинской районных дум — оба представительных органа делят первое место. Вторую строчку рейтинга заняли Городищенская, Николаевская и Палласовская районные думы. Третье место делят Алексеевская, Быковская и Новоаннинская районные думы.

Среди представительных органов городских поселений также нашлось немало передовиков. В этой номинации на первое место областные парламентарии поместили совет депутатов Николаевска и совет депутатов Суровикино. На втором месте — дума городского поселения Новоаннинский, а также Палласовская городская дума и совет депутатов Чернышковского городского поселения. Третье место делят советы депутатов Даниловского, Котельниковского поселений и Руднянское городское собрание народных депутатов.

Среди представительных органов сельских поселений лучшей была признана работа депутатов Бочаровского, Кумылженского, Новоникольского и Сергиевского сельских поселений. На втором месте думы Березовского, Завязенского, Ольшанского, Пристеновского сельских поселений, а также Савинский и Лиманный сельские советы. На третьем месте депутаты Арчединского, Большеморецкого, Большесудаченского, Качалинского, Лобойковского, Матышевского, Наримановского и Суходольского сельских поселений.

Отметим, в общей сложности между победителями и призёрами будут распределены свыше 5 млн рублей. Кроме того, работа ещё нескольких десятков представительных органов была отмечена специальными дипломами.