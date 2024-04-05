ТВ-сигнал начнут отключать в Волгоградской области с 9 апреля

Кратковременные отключения телерадиосигнала пройдут в Волгоградской области с 9 по 12 апреля. Как сообщает V102.RU со ссылкой на волгоградский филиал РТРС, первыми под отключения попадут сельские жители.

Так, 9 апреля и с 10.00 до 16.00 в поселке Мирный Новониколаевского района не будут показывать каналы РТРС-1 и РТРС-2.

10 апреля ТВ-сигнал попадет с 9.00 до 15:00 в городе Дубовке и с 10.00 до 10.00 в хуторе Деминский Новоаннинского района.

11 апреля сразу в трех населенных пунктах отключат пакеты РТРС-1 и РТРС-2: с 11.00 до 17.00 в селе Киреево Ольховского района; с 11.00 до 17.00 в рабочем поселке Новониколаевский и с 10.00 до 16.00 в городе Серафимович.

12 апреля РТРС-1 и РТРС-2, а также Авторадио замолчат с 10.00 до 16.00 во Фролово.

Во всех случаях причиной кратковременных отключений передающего оборудования станут профилактические работы.