Происшествия

Волгоградку осудили за попытку кинуть отца на деньги

Происшествия 04.04.2024 17:23
0
04.04.2024 17:23


В Волгограде завершилось судебное разбирательство в отношении 26-летней жительницы Кировского района, которая из-за любви к люксовым автомобилям и большим деньгам пыталась заставить родного отца передать ей крупную денежную сумму. Преступление она намеревалась совершить вместе со своим 40-летним сожителем.

- В начале 2022 года женщина после ссоры со своим отцом отказалась возвращать предоставленный ей в пользование автомобиль марки BMW ХЗ. В дальнейшем она написала заявление в правоохранительные органы о том, что якобы отец обманным путем оформил на себя спорную машину. После начала процессуальной проверки волгоградка сообщила отцу, что правоохранители требуют для прекращения уголовного дела 1,2 млн рублей, - рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

По информации следствия, полученной суммой влюблённая пара планировала воспользоваться по своему усмотрению, однако в дело вмешались сотрудники регионального главка УФСБ России.

Во время расследования также было установлено, что сожитель волгоградки устроил слежку за её отцом, установив на машину мужчины GPS-трекер.

Отметим, оба фигуранта вину свою частично признали. Любительница роскошных автомобилей приговорена судом к 1 году 10 месяцам лишения свободы, при этом её сожитель отправится в тюрьму на 2 года и 7 месяцев. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
04.04.2024 18:48
Происшествия 04.04.2024 18:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.04.2024 17:53
Происшествия 04.04.2024 17:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.04.2024 17:03
Происшествия 04.04.2024 17:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.04.2024 14:48
Происшествия 04.04.2024 14:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.04.2024 11:32
Происшествия 04.04.2024 11:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.04.2024 10:30
Происшествия 04.04.2024 10:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.04.2024 09:50
Происшествия 04.04.2024 09:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.04.2024 09:05
Происшествия 04.04.2024 09:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.04.2024 20:54
Происшествия 03.04.2024 20:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.04.2024 18:52
Происшествия 03.04.2024 18:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.04.2024 16:59
Происшествия 03.04.2024 16:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.04.2024 16:16
Происшествия 03.04.2024 16:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.04.2024 13:41
Происшествия 03.04.2024 13:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.04.2024 13:25
Происшествия 03.04.2024 13:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.04.2024 12:31
Происшествия 03.04.2024 12:31
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:51
«Дело пытаются развалить»: бизнесмен из Волгограда обвинил сотрудников МЧС в «золотом» пожареСмотреть фотографииCмотреть видео
18:48
В Камышине перекрыли квартал из-за подозрительного предмета в банкеСмотреть фотографии
18:33
Осужденная сестра Мелконяна вышла по УДО и вернулась в ВолгоградСмотреть фотографии
18:11
В Волгограде поймали последнего участника группового избиения мужчиныСмотреть фотографии
17:53
В Волгограде полиция «дала прикурить» родителям 11-летней блогераСмотреть фотографии
17:37
Главного врача ЦРБ под Волгоградом оштрафовали на 5 тысячСмотреть фотографии
17:23
Волгоградку осудили за попытку кинуть отца на деньгиСмотреть фотографии
17:07
В Волгограде 8 апреля отключат отоплениеСмотреть фотографии
17:03
Неисправимого дрифтера на Mercedes в Волгограде арестовали на 5 сутокСмотреть фотографии
16:15
Волгоградцам в мае предстоит отдыхать два раза по четыре дняСмотреть фотографии
15:46
«Кирпич слетает, как перья с курицы»: под Волгоградом разрушаются подтопленные домаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:37
В Волгограде за 600 тысяч очистят и подкрасят мемориал на Лысой гореСмотреть фотографии
15:36
Банк Уралсиб улучшил условия обслуживания картСмотреть фотографии
15:19
Сбросы воды на Волжской ГЭС увеличат с 11 апреля для заполнения водоемовСмотреть фотографии
14:48
В Волгограде КАМАЗ на перекрестке врезался в автобус №55Смотреть фотографии
14:32
В парках и скверах Волгограда ускорили мобильный интернетСмотреть фотографии
14:30
Не вписались в «окошко»: в Волгограде в новой школе-тысячнике пропали учителя начальных классовСмотреть фотографии
14:05
Волгоградский предприниматель поставлял старикам и детям подозрительную говядинуСмотреть фотографии
13:10
ВТЗ вдвое расширил участок спецавтотранспорта и улучшил условия трудаСмотреть фотографии
12:57
«Куда летят?»: в Волгограде авиабилеты за неделю подорожали на 1 тысячу рублейСмотреть фотографии
12:52
Под Волгоградом мать нашла тело двухлетнего сына в сливной ямеСмотреть фотографии
12:49
Дело техники: в Волгограде оперативники с поличным задержали автовораСмотреть фотографииCмотреть видео
12:42
В Волгограде в три раза вырос спрос на возрастных работниковСмотреть фотографии
12:12
В Волгограде требуют признать банкротом застройщика из УкраиныСмотреть фотографии
12:07
Газовики предлагают волгоградцам удобные способы заключения договора на техобслуживаниеСмотреть фотографии
11:52
Дачников предупредили о пробках из-за ремонта переезда на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
11:47
«Лента» огорчила волгоградцев фейковой скидкой на игристое виноСмотреть фотографии
11:35
«Сына не допустили к телу»: водитель погиб в ДТП в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:32
В Волгоградской области мужчина насмерть забил 86-летнего отцаСмотреть фотографии
10:51
У депутатов Волгоградской облдумы возникло 8 вопросов к губернаторуСмотреть фотографии
 