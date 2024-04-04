Волгоградку осудили за попытку кинуть отца на деньги





В Волгограде завершилось судебное разбирательство в отношении 26-летней жительницы Кировского района, которая из-за любви к люксовым автомобилям и большим деньгам пыталась заставить родного отца передать ей крупную денежную сумму. Преступление она намеревалась совершить вместе со своим 40-летним сожителем.

- В начале 2022 года женщина после ссоры со своим отцом отказалась возвращать предоставленный ей в пользование автомобиль марки BMW ХЗ. В дальнейшем она написала заявление в правоохранительные органы о том, что якобы отец обманным путем оформил на себя спорную машину. После начала процессуальной проверки волгоградка сообщила отцу, что правоохранители требуют для прекращения уголовного дела 1,2 млн рублей, - рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

По информации следствия, полученной суммой влюблённая пара планировала воспользоваться по своему усмотрению, однако в дело вмешались сотрудники регионального главка УФСБ России.

Во время расследования также было установлено, что сожитель волгоградки устроил слежку за её отцом, установив на машину мужчины GPS-трекер.

Отметим, оба фигуранта вину свою частично признали. Любительница роскошных автомобилей приговорена судом к 1 году 10 месяцам лишения свободы, при этом её сожитель отправится в тюрьму на 2 года и 7 месяцев. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.