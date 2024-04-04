«Лента» огорчила волгоградцев фейковой скидкой на игристое вино





Волгоградское УФАС выдало предупреждение по результатам проверки скидочной акции на крепкий алкоголь и вино в крупном гипермаркете «Лента». Как сообщили V102.RU в антимонопольном ведомстве, с жалобой в УФАС на вводящую в заблуждение акцию пожаловался один из волгоградцев.

Заинтересовавшийся выгодным предложением покупатель хотел приобрести несколько бутылок игристого вина по обещанной скидке, но на кассе ему пояснили, что приобретенный алкоголь не участвует в акции, поскольку не является вином. Примечательно, что информация об акции сопровождалась фотографией бутылки игристого вина.

– При оценке ситуации антимонопольный орган учитывал, что потребители зачастую не знакомы с формально установленными нормативными актами понятиями, они всегда заинтересованы в покупке товара по более низкой цене и указание на возможность приобрести товар со скидкой стимулирует покупателей на совершение покупки. В данном случае некорректное, непонятное для потребителей описание условий акции привело к введению в заблуждение потребителей и получению магазином необоснованных преимуществ по сравнению с конкурентами, – сделали вывод в УФАС по итогам проверки.

На днях ООО «Лента» сообщило в антимонопольный орган об устранении нарушений.