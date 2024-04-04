Телеком

В парках и скверах Волгограда ускорили мобильный интернет

Телеком 04.04.2024 14:32
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04.04.2024 14:32


В Волгоград пришло долгожданное тепло, и жители города открыли сезон весеннего променада. Для поклонников прогулок на свежем воздухе в самых популярных парках и скверах ускорили мобильный интернет. Средняя скорость выросла до 95 Мбит/с в Комсомольском саду, городском детском парке и Александровском саду.
Увеличить емкость сети и повысить скорость мобильного интернета помогло строительство нового телеком-оборудования в самом сердце города – в Центральном районе. Теперь на прогулках с еще большим комфортом горожане и гости города могут выходить в сеть, использовать мессенджеры, просматривать видео и загружать приложения.
—  Для большинства волгоградцев весна особенно долгожданное время года. В этот период парковые зоны и скверы вновь становятся местом притяжения для жителей и гостей города-героя. Мы постоянно анализируем потребности жителей региона и при необходимости устанавливаем дополнительное оборудование, чтобы каждый житель мог пользоваться интернетом на комфортной высокой скорости, — рассказала директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

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