«Куда летят?»: в Волгограде авиабилеты за неделю подорожали на 1 тысячу рублей

Общество 04.04.2024 12:57
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04.04.2024 12:57
Резкий рост стоимости авиабилетов произошел в Волгограде за одну неделю. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Волгоградстата, средняя стоимость полета в экономклассе в расчета на 1 тысячу километров теперь составляет 10944 рубля - это больше на 9% или почти на 1 тысячу рублей по сравнению с итогами предыдущего мониторинга.На позапрошлой неделе, правда, авиабилеты, наоборот, подешевели. Стоимость перелета в экономклассе две недели назад снизилась почти на 6% (10041 рубль). Однако в начале марта фиксировалось рекордное подорожание услуг на перелеты - на 22%.
Новый взлет цен на авиабилеты может быть связан с приближением майских праздников и отпусков.
В начале 2024 года федеральные эксперты предрекали, что перелеты могут подорожать примерно на 10%. Причиной была названа совокупность факторов (прогнозируемое снижение господдержки, последствия пандемии и санкций, рост издержек на обслуживание парка). Однако прогноз распространялся на весь год. А рост цен начался уже в начале нынешнего.
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