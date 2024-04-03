ФСБ России отмечает 29-летие со дня образования

Сотрудники ФСБ России сегодня, 3 апреля, отмечают 29-летие со дня образования ведомства. Именно в этот день в далеком 1995 году президент Борис Ельцин подписал закон «Об органах ФСБ в РФ». Согласно документу, ведомство стало правопреемником ФСК. За годы своего существования ФСБ возглавляли пять руководителей, среди которых был и нынешний глава государства Владимир Путин.

Основная задача ФСБ — обеспечение безопасности российского государства, в том числе контрразведка, борьба с терроризмом и организованной преступностью, пограничная и разведывательная деятельность, обеспечение безопасности на информационном фронте.

Среди приоритетов деятельности УФСБ России по Волгоградской области предупреждение и пресечение разведывательной и иной деятельности иностранных спецслужб и организаций, терактов и экстремистских проявлений, ЧС на стратегических объектах критической инфраструктуры.

Редакция «Высоты 102» присоединяется к многочисленным поздравлениям в адрес сотрудников спецслужбы и желает успехов в их тяжелой и незаметной на первый взгляд работе.

Фото: архив ИА «Высота 102»