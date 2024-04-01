Волгоградец за 300 тысяч выставил на продажу старую посуду из McDonald's





Волгоградец решил подзаработать после ухода из России производителя газировки Coca-Cola и американской сети McDonald's. Как сообщает V102.RU, житель Тракторозаводского района Волгограда выставил на продажу 12 фирменных стаканов за 300 тысяч рублей.

По словам продавца, столь высокая заявленная им цена объясняется годом выпуска стеклянной посуды.

– Такая стоимость из-за того, что коллекция датируется 2005-2006 годами. С момента производства они не были распакованы по сей день, – набивает цену перед потенциальными покупателями Сергей. – Эти стаканы нельзя было приобрести ни за какие деньги, поскольку они выдавались только по специальным условиям акции у компании. Я думаю, что это хорошая цена за такую редкую коллекцию.

Однако, спустя пару минут продавец дает понять, что готов торговаться. Услышав предложение о покупке стаканов за пять тысяч рублей, волгоградец взял паузу для размышлений.



Скриншот: сайт Авито