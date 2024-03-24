«Прислала фото за 5 минут до теракта»: москвичка ищет пропавшую в «Крокусе» подругу из Волгограда

Пропавшую после теракта в «Крокусе» в Подмосковье 59-летнюю жительницу Волгограду Юлию Чечину разыскивает близкая подруга. Москвичка Елена Рыбалко лично отвезла в тот злополучный день свою приятельницу на концерт группы «Пикник».

По словам жительницы столицы, она безуспешно обзванивает медучреждения и морги уже вторые сутки.

— Со своей подругой я не виделась семь лет. Встретила ее на Павелецком вокзале в два часа дня. Заехали, положил вещи ко мне, и я отвезла ее в «Крокус Сити» на этот злополучный концентр. Ее зовут Чечина Юлия Евгеньевна, — рассказывает Елена Рыбалко на растиражированном в Telegram видеообращении.

Подруга Юлии уточняет, что последняя прислала ей за пять минут до начала атаки боевиков фотографию из концертного зала:

— Она подписала ее: «Жизнь удалась, Лена! Жизнь удалась! Я попала на концерт, о котором мечтала», — еле сдерживая слезы говорит знакомая пропавшей волгоградки.





Москвичка просит помочь найти ее подругу, поясняя, что та приехала специально из Волгограда на выступление любимой группы. У нее нет ни родственников, ни детей, кто бы бросился на ее поиски. Судя по фото в социальных сетях пропавшая волгоградка любила рок-музыку и часто ходила на выступления различных коллективов в родном городе.

Ранее сообщалось, что 22 марта вооруженные люди ворвались в «Крокус Сити Холл» перед началом выступления рок-группы «Пикник». Зал был забит до отказа. Боевики стали в упор расстреливать безоружных людей и поджигать кресла, что привело к пожару.

По последним данным СКР, число погибших в результате теракта увеличилось до 133 человек. Губернатор Воробьев сообщили, что по состоянию на 23 марта в больницах врачи борются за жизни 107 человек. Глава ФСБ доложил Путину о задержании 11 участников нападения на «Крокус». С ними работает следствие.

Напомним, что страшные минуты в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске пережила уроженка Волгограда Наталья Кузина, которая уже больше 20 лет живет и работает в Москве. Свою историю спасения женщина рассказала журналистам «Высоты 102».

Видео: Новости Москвы и России / t.me

Фото: архив Юлии Чечиной, МЧС России