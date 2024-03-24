Пропавшую в «Крокусе» волгоградку опознали в морге

Разыскиваемую подругой из Москвы жительницу Волгограда Юлию Чечину сегодня, 24 марта, опознали в морге, сообщает V102.RU со ссылкой на «РИА Новости».
— Сегодня было опознание в морге. Опознали, погибла, — цитирует информагентство слова Елены Чекризовой, которая хорошо знала погибшую.
Напомним, что погибшая в результате теракта волгоградка специально приехала из города-героя в Москву на выступление любимой группы «Пикник». Последней, кто видел ее в живых, оказалась ее столичная приятельница.
Фото: архив Юлии Чечиной