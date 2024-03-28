В Волгограде ученые раскрыли загадку фонтанирующего вяза





Жители Волгограда 28 марта активно обсуждают в социальных сетях опубликованное изданием «Блокнот» видео, на котором из дупла старого вяза во дворе дома №26 по ул. Мира в Центральном районе бурным потоком льется вода. По просьбе ИА «Высота 102» данному явлению дал объяснение научный сотрудник ботанического сада ВГСПУ Александр Попов.

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По словам ученого, ничего сверхнеобычного на данных видеокадрах нет. Здесь не замешаны коммунальщики или сверхъестественные силы. Всему есть вполне простое, но в то же время занимательное толкование.

– Судя по количеству полостей в стволе, дерево было или уже мертвое, или очень нездоровое. Веток не видно — или их старательно удалили, или они сами погибли и отвалились, – рассуждает сотрудник ботанического сада. – Что касается воды, то я бы все-таки предположил чисто физические причины. За зиму в дупло нанесло снега, он там таял, смерзался в лед, прилетал еще снег — в итоге в этих полостях накопилось льда. Условия там более ровные, чем снаружи (солнце не светит, со всех сторон дерево), поэтому лед в этом «термосе» может долго не таять. Сегодня в Волгограде значительно потеплело — вот вода и потекла.





Побывавший во дворе дома №26 на ул. Мира корреспондент ИА «Высота 102», к сожалению, застал фонтанировавший еще вчера старый вяз в поверженном состоянии – дерево, одновременно напугавшее и изумившее горожан, просто-напросто спилили. Руководствуясь, судя по всему, принципом «от греха подальше».





Впрочем, Александр Попов призывает волгоградцев не сожалеть по данному поводу:

– В любом случае дерево чувствовало себя плохо. Если граждане беспокоятся, что его зря спилили — нет, не зря. Не надо ждать, пока оно само упадет (на кого-нибудь).

Виктория Чумакова

Фото: Леонид Луночкин / ИА «Высота 102»

Видео: «Блокнот Волгоград»