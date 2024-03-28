Общество 28.03.2024 15:33
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28.03.2024 15:33
В Волгограде и в Волжском днем 28 марта прошла эвакуация сотрудников двух предприятий «Красный Октябрь» и «Метеор». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на собственные источники, на этих двух заводах согласно плану прошли учения.
Информацию об учебной эвакуации информагентству подтвердили в пресс-службе «Красного Октября».
– Проведены мероприятия по учебной эвакуации в рамках заводских учений, – прокомментировали здесь.
На заводе «Метеор» в городе Волжском от общения с журналистами отказались. Ответившая в приемной руководителя на звонок сотрудница заявила, что никаких комментариев здесь давать не намерены, и бросила после этого трубку. Тем не менее, сразу несколько проверенных источников подтвердили информагентству информацию о проведении учебной эвакуации на предприятии.
Напомним, ранее в Волгограде эвакуировали посетителей и персонал бизнес-центра. После теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье в Волгоградской отрабатывают действия в общественных местах и на предприятиях на случай чрезвычайных ситуаций.
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