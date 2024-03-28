Расписание поезда Волгоград-1 – Арчеда изменят 1 и 8 апреля









Движение пригородного поезда Волгоград-1 – Арчеда изменится по техническим причинам 1 и 8 апреля, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу Приволжской железной дороги.





Так, в указанные даты электричка отправится со станции Волгоград-1 с опозданием на 18 минут – в 08:23. Прибытие на конечную ст. Арчеда с тем же опозданием – в 11:13.





После указанных дат пригородные поезда будут курсировать по привычному расписанию.





Фото: пресс-служба Приволжской железной дороги