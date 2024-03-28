Крупный штраф наложили на цементный завод под Волгоградом за недоплату налога





Волгоградской компании «Себряковцемент» не удалось обжаловать результаты налоговой проверки, согласно которым крупный производитель цементной продукции недоплатил в бюджет 12,6 млн рублей.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы судебного разбирательства, акционерное общество «Себряковцемент» провело по документам дорогостоящее оборудование, входящее в единый производственный комплекс, как движимое имущество, в результате чего оно не учитывалось при начислении налогов. Речь идет о специализированных вращающихся печах №5 и №7.

Специалисты налоговой службы обнаружили, что предприятие в 2020 и 2021 годах недоплатило по налогу на имущество порядка 12,6 млн рублей. По итогу двух проверок предприятие было оштрафовано на 148,8 тыс. рублей и 115 тыс. рублей. Также «Себряковцемент» был обязан компенсировать государству набежавшие за всё это время пени.

Однако производитель категорически не согласился с такими выводами и попытался отстоять движимую природу отдельных элементов производственной линии. Заслушанные судом первой инстанции эксперты подтвердили правоту налоговиков. В свою очередь и арбитражный суд Волгоградской области, и арбитражный суд Поволжского округа не нашли каких-либо нарушений при рассмотрении дела. Теперь компании «Себряковцемент» всё же придётся раскошелиться.