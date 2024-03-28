Экономика

ЦБ назвал причины роста инфляции в Волгоградской области до 7,19%

Экономика 28.03.2024 06:31
0
28.03.2024 06:31


В Волгоградской области инфляция в феврале 2024 года ускорилась до 7,19% после 7,11% в январе. Как сообщили V102.RU в волгоградском отделении Банка РФ, это связано c повышенной потребительской активностью, увеличением издержек производителей и ретейлеров непродовольственных товаров, а также ростом спроса на авиаперелеты. Кроме того, сказалось ускорение годового роста цен на проезд в плацкартных вагонах поездов и услуги санаториев.
В сфере продовольственных товаров инфляции оказалась меньше, чем в январе – 8,44% вместо 8,68%. Этому способствовал хороший сбор тепличных овощей – помидоров и огурцов, а также импортные поставки лука и цитрусовых. На снижение инфляции повлияло и увеличение производства яиц, а также сдерживание цен на этот продукт питания.
А вот непродовольственные товары дорожали быстрее, чем продукты питания – до 5,64% в феврале вместо 5,35% в январе. Причиной стала повышенная потребительская активность и удорожание издержек производителей.
- Затраты на оплату труда увеличились из-за нехватки рабочей силы. Подорожали услуги логистики и транспортировки во всех сегментах: от производства до продажи. В этих условиях выросли и издержки ретейлеров, в том числе на покупку готовых товаров. В результате годовой рост цен на медикаменты, одежду, парфюмерию и косметику, ювелирные изделия ускорился, - говорится в докладе Банка РФ.
В сфере услуг также наблюдался рост инфляции – до 7,46% (плюс 0,34%). На это повлияло подорожание билетов в плацкартных вагонах и на самолеты. Аналитики объяснили это отсутствием масштабных мероприятий в Волгоградской области. Если в прошлом году на 80-летие Сталинградской битвы регион был местом притяжения для многочисленных гостей, то в этом году жители региона стали активнее путешествовать по стране в отсутствии масштабных событий у себя на родине, считают эксперты. Кроме того, на инфляции отразилось подорожание  санаторно-оздоровительных услуг.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
27.03.2024 20:01
Экономика 27.03.2024 20:01
Комментарии

0
Далее
Экономика
27.03.2024 17:08
Экономика 27.03.2024 17:08
Комментарии

0
Далее
Экономика
27.03.2024 14:04 Реклама
Экономика 27.03.2024 14:04 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.03.2024 11:41
Экономика 27.03.2024 11:41
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.03.2024 16:33 Реклама
Экономика 26.03.2024 16:33 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.03.2024 11:45 Реклама
Экономика 25.03.2024 11:45 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.03.2024 10:19 Реклама
Экономика 25.03.2024 10:19 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.03.2024 14:27 Реклама
Экономика 22.03.2024 14:27 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.03.2024 10:02
Экономика 21.03.2024 10:02
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.03.2024 18:00
Экономика 19.03.2024 18:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.03.2024 15:28 Реклама
Экономика 19.03.2024 15:28 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.03.2024 13:53
Экономика 19.03.2024 13:53
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.03.2024 19:35
Экономика 16.03.2024 19:35
Комментарии

0
Далее
Экономика
16.03.2024 14:41 Реклама
Экономика 16.03.2024 14:41 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.03.2024 16:22 Реклама
Экономика 15.03.2024 16:22 Реклама
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

12:31
Забвение закончилось: Бочаров объявил о начале долгожданной реконструкции ЦУМаСмотреть фотографии
12:13
На ежедневные звонки мошенников жалуется каждый пятый волгоградецСмотреть фотографии
12:09
«Ростелеком» подключил цифровую связь и видеонаблюдение для кофеен в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:05
Саженцы, семена и рассада: адреса ярмарок для волгоградских садоводовСмотреть фотографии
11:34
Крупный штраф наложили на цементный завод под Волгоградом за недоплату налогаСмотреть фотографии
11:17
Зарезавшему любовницу на глазах у сына волгоградцу вменили еще две статьиСмотреть фотографии
11:07
Проект трансформации техникума в культурный центр в Волгограде сделает реставратор ЦУМаСмотреть фотографии
11:06
Стаю крыс насильно выдворяют в Волгограде из жилого дома по решению судаСмотреть фотографии
10:23
В Саратовской области из-за паводка эвакуируют людей, скот, закрывают дорогиСмотреть фотографии
10:17
Минобороны России оцифрует удостоверения участников СВОСмотреть фотографии
10:06
В Волгограде на ремонт корпуса облбольницы №1 выделили 340 млн рублейСмотреть фотографии
10:04
Пошла жара: в Волгоградской области потеплеет до +17 градусовСмотреть фотографии
09:20
Более 400 волгоградских школьников участвуют в фестивале «Здоровое поколение»Смотреть фотографии
09:03
Мебельщик Алхутов просит суд Волгограда не затягивать с приговоромСмотреть фотографии
08:32
Под Волгоградом начались антитеррористические ученияСмотреть фотографии
08:18
Потепление до +17 ожидает Волгоградскую областьСмотреть фотографии
07:57
В Волжском начался ремонт двух участков ул. ПушкинаСмотреть фотографии
06:31
ЦБ назвал причины роста инфляции в Волгоградской области до 7,19%Смотреть фотографии
22:05
«Динамо-Синара» в родном ФОК обидно уступило «Звезде»Смотреть фотографии
21:34
В элитном поселке Волгограда снесут военный городокСмотреть фотографии
21:12
Оросительную систему в регионе попытаются реанимировать за 111 млн рублейСмотреть фотографии
20:55
«Родиной торговать нельзя»: депутат Госдумы потребовал особый статус для символа Мамаева курганаСмотреть фотографии
20:13
Клещи проснулись и пошли в атаку на жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:01
В Волгоградской области перед посевной подорожала соляркаСмотреть фотографии
19:31
Серфинг-центр с бассейнами построят в Волгограде в 2025 годуСмотреть фотографии
18:40
В Волжском охранники «Волгамолла» сэкономили пенсионерке 220 тыс. рублейСмотреть фотографии
18:22
На Украине погиб доброволец из Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:32
В Волгограде часть ул. Социалистической перекроют на 10 днейСмотреть фотографии
17:27
Древопад начался в Волгограде из-за сильного ветраСмотреть фотографии
17:16
В Волгограде владельцу солнечных электростанций доначислили налоги на 38 млн рублейСмотреть фотографии
 