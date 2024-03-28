ЦБ назвал причины роста инфляции в Волгоградской области до 7,19%





В Волгоградской области инфляция в феврале 2024 года ускорилась до 7,19% после 7,11% в январе. Как сообщили V102.RU в волгоградском отделении Банка РФ, это связано c повышенной потребительской активностью, увеличением издержек производителей и ретейлеров непродовольственных товаров, а также ростом спроса на авиаперелеты. Кроме того, сказалось ускорение годового роста цен на проезд в плацкартных вагонах поездов и услуги санаториев. В Волгоградской области инфляция в феврале 2024 года ускорилась до 7,19% после 7,11% в январе. Как сообщили V102.RU в волгоградском отделении Банка РФ, это связано c повышенной потребительской активностью, увеличением издержек производителей и ретейлеров непродовольственных товаров, а также ростом спроса на авиаперелеты. Кроме того, сказалось ускорение годового роста цен на проезд в плацкартных вагонах поездов и услуги санаториев.

В сфере продовольственных товаров инфляции оказалась меньше, чем в январе – 8,44% вместо 8,68%. Этому способствовал хороший сбор тепличных овощей – помидоров и огурцов, а также импортные поставки лука и цитрусовых. На снижение инфляции повлияло и увеличение производства яиц, а также сдерживание цен на этот продукт питания.А вот непродовольственные товары дорожали быстрее, чем продукты питания – до 5,64% в феврале вместо 5,35% в январе. Причиной стала повышенная потребительская активность и удорожание издержек производителей.- говорится в докладе Банка РФ.В сфере услуг также наблюдался рост инфляции – до 7,46% (плюс 0,34%). На это повлияло подорожание билетов в плацкартных вагонах и на самолеты. Аналитики объяснили это отсутствием масштабных мероприятий в Волгоградской области. Если в прошлом году на 80-летие Сталинградской битвы регион был местом притяжения для многочисленных гостей, то в этом году жители региона стали активнее путешествовать по стране в отсутствии масштабных событий у себя на родине, считают эксперты. Кроме того, на инфляции отразилось подорожание санаторно-оздоровительных услуг.