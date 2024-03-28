ЦБ назвал причины роста инфляции в Волгоградской области до 7,19%

А вот непродовольственные товары дорожали быстрее, чем продукты питания – до 5,64% в феврале вместо 5,35% в январе. Причиной стала повышенная потребительская активность и удорожание издержек производителей.
- Затраты на оплату труда увеличились из-за нехватки рабочей силы. Подорожали услуги логистики и транспортировки во всех сегментах: от производства до продажи. В этих условиях выросли и издержки ретейлеров, в том числе на покупку готовых товаров. В результате годовой рост цен на медикаменты, одежду, парфюмерию и косметику, ювелирные изделия ускорился, - говорится в докладе Банка РФ.
В сфере услуг также наблюдался рост инфляции – до 7,46% (плюс 0,34%). На это повлияло подорожание билетов в плацкартных вагонах и на самолеты. Аналитики объяснили это отсутствием масштабных мероприятий в Волгоградской области. Если в прошлом году на 80-летие Сталинградской битвы регион был местом притяжения для многочисленных гостей, то в этом году жители региона стали активнее путешествовать по стране в отсутствии масштабных событий у себя на родине, считают эксперты. Кроме того, на инфляции отразилось подорожание санаторно-оздоровительных услуг.