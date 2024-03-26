Власти займутся организацией похорон погибшей в «Крокусе» волгоградки Юлии Чечиной

В Волгоград доставят тело 59-летней Юлии Чечиной, которая погибла в результате теракта в «Крокус сити холле». Всю необходимую помощь родственникам погибшей готовы оказать власти Волгоградской области, передает V102.RU.

- Вопросы организации перевозки тела погибшей в Волгоград и ее похорон прорабатываются сотрудниками комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области, как и предписано законодательством, непосредственно с родственниками Юлии Чечиной, - рассказали в администрации региона.

Как ранее сообщалось, Юлия Чечина специально приехала из Волгограда в Москву на выступление любимой группы «Пикник». На этот концерт ее отвезла подруга, которая потом занималась поисками волгоградки, обзванивала медучреждения и морги после случившегося. Женщина рассказала, что Юлия за пять минут до атаки боевиков прислала ей фотографию из концертного зала. 24 марта волгоградку опознали в морге.

В результате теракта в «Крокусе» погибли 139 человек, пострадали 182. Процедура опознания жертв теракта продолжается.

Фото: архив Юлии Чечиной