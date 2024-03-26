В Волгоградской области с 1 апреля стартует пожароопасный сезон

С 1 апреля по 31 октября 2024 года в Волгоградской области установлен период пожароопасного сезона. Все силы и средства противопожарной службы должны быть переведены на усиленный режим работы. Соответствующее постановление еще в феврале текущего года подписал глава региона.

Как сообщает ИА «Высота 102», документ предусматривает проведение профилактических рейдов, а также организацию профильными службами и представителями муниципальных властей круглосуточного мониторинга за складывающейся обстановкой. Кроме того, главы городов и поселений должны обновить минерализованные полосы, а также организовать своевременный покос травы.

При этом жителям в этот период необходимо неукоснительно соблюдать установленные нормы и требования пожарной безопасности в садовых домах и на дачных участках.

Отметим, пожароопасный сезон объявляется в Волгоградской области ежегодно. Это связано с установлением положительных температур и повышением рисков возникновения чрезвычайных ситуаций.