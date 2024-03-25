Волгоградцы сдали 200 литров крови для пострадавших в «Крокус Сити Холле»





Волгоградцы продолжают сдавать кровь для пострадавших во время теракта, произошедшего 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Только лишь 25 марта порядка 300 человек обратились в медучреждения региона, сдав свыше 100 литров крови.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области, в целом за минувшие три дня в региональный центр крови и его филиалы обратились порядка 500 доноров, а общее количество заготовленных компонентов крови достигло 200 литров.

- Собранные компоненты пополнят «банк крови» учреждений и будут готовы, при необходимости, для отправки в московские стационары, — рассказали в Волгоградском областном центре крови.

Напомним, как ранее сообщало ИА «Высота 102», в числе первых после трагедии для пострадавших сдал кровь губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.