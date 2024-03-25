На юге Волгограда застройщик снес дом для строительства нового

В Красноармейском районе Волгограда завершился снос трехэтажного аварийного дома №4 по улице Вучетича, сообщили V102.RU в мэрии.

14-квартирный дом 1953 года постройки был признан аварийным и подлежащим сносу. В рамках нацпроекта всех жильцов, а это порядка 40 человек, расселили, а площадку отдали под строительство нового жилья.

Ветхое здание разобрали при помощи спецтехники. Работы проводила компания - инвестор, которая построит на этом месте новый многоквартирный дом.

- По инвестсоглашению, часть помещений в МКД будет предоставлено муниципалитету для переселения жителей других аварийных домов. В минувшем году, этим же застройщиком была сдана в эксплуатацию новостройка на ул. Бахтурова, большая часть квартир в ней были предоставлены жильцам аварийных домов, преимущественно расположенных на территории Красноармейского района, - рассказали в мэрии.

Фото из архива V102.RU