Страшные минуты в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске пережила уроженка Волгограда Наталья Кузина, которая уже больше 20 лет живет и работает в Москве. Она пришла на концерт группы «Пикник» и чудом осталась жива. Свою историю спасения волгоградка рассказала V102.RU.

«На этом номерке – цифры моих двух дней рождения»

4282 – это номер из гардероба «Крокус Сити Холл», который напоминает Наталье о недавно пережитом ужасе, а еще пару фотографий, которые она успела сделать до того, как все началось.

- Я родилась 8-го числа - это мой личный день рождения, а второй был вчера, 22 марта. Все эти цифры есть на этом номерке, - рассказала собеседница агентства.

Наталья считает, что ей просто сильно повезло, поэтому она успела запрыгнуть на сцену и убежать. Однако в ее истории не все так просто, как кажется на первый взгляд.

«Билет мне подарили на 8 Марта»

Наталья долго занималась спортивной журналистикой, а сейчас работает в сфере корпоративных коммуникаций. Группа «Пикник» - ее давняя любовь, поэтому коллеги сразу знали, что подарить ей на 8 Марта. Сомнения были только по датам – 22 или 23. Однако посовещавшись, решили отправить Наталью на концерт в пятницу, а субботний день приберечь для семьи.

- Я намного раньше приехала, что тоже помогло. В 5 я закончила, был короткий рабочий день, и сразу поехала на концерт, а он начинался в 8 вечера. За это время, конечно, на Луну можно было съездить, но домой возвращаться было как-то не с руки. Я посидела в машине минут 30 и пошла. Получилось, что я в зал первая зашла, как только начали пускать, плюхнулась в кресло и стала ждать, - вспоминает Наталья.

Место было на 8 ряду и близко к проходу. Когда раздался третий звонок, объявили, что нужно занять свои места, так как артисты скоро выйдут на сцену. В этот момент Наталья встала и повернулась лицом к залу, чтобы сделать традиционное фото.

- Я на «Пикник» всегда хожу и перед началом концерта фотографирую зал, всегда. Когда много народу, мне прям ах… Я поднимаюсь, поворачиваюсь, чтобы сфотографировать и вижу дым и слышу очереди автоматные, глухие, совсем не понятно, что это стреляют. Смотрю на народ, а люди не занимают места, а несутся вниз, потому что дым идет со входа. А зал так спроектирован, что в данной ситуации больше как к сцене никуда и не побежишь, - рассказывает Наталья.

По залу стал разноситься специфический запах от стрельбы, похожий на запах пороха. Однако ум отказывался принять, что происходить что-то серьезное. Появились мысли, что, возможно, это какие-то спецэффекты и сейчас все закончится.

«Кто-то начал кричать: это Норд-Ост! Норд-Ост!»

- У меня первая мысль была лечь. Они же стреляют, и я вижу, что люди бегут и падают. А вот что они падают? Я слышу эту стрельбу, а там 6 тысяч человек и разглядеть сложно, что на самом деле происходит, - переживает Наталья эти страшные минуты, когда решилась ее судьба. - Думаю, побегу, а они начнут в спину стрелять – страшно. Думаю, лягу между рядов, но я все-таки побежала. Побежала, потому что кто-то начал кричать, что это Норд-Ост. Крики такие: это Норд-Ост, Норд-Ост! И я же помню, что лучше бежать, тогда есть шанс, что ты куда-то прибежишь, а если ляжешь, то тебе конец.

Наталья рванула на сцену и далее по каким-то коридорам. Впереди оказалась дверь, которая вела на улицу и она была открыта.

- Помню, когда я увидела эту дверь, меня накрыл страх, что она может быть заперта. Мы же не знали, что это за дверь. Но, к счастью, мы вышли на улицу. Там машины с парковки выезжают уже битком все. В тот момент самым безопасным казалось сесть в такую машину и уехать подальше от «Крокуса». А моя машина стояла как раз припаркованная у самого входа и до сих пор там стоит. Не знаю, что с ней, - рассказывает волгоградка.

По словам Натальи, она воспользовалась небольшим затором, подошла к одной из машин и попросила, чтобы ее взяли с собой. Уже отъезжая от «Крокуса» она позвонила мужу и на эмоциях кричала в трубку, что с ней все хорошо, и она смогла убежать.

Однако супруг не понял, в чем дело, так как информация о теракте в «Крокусе» появилась в Telegram чуть позже.

Наталью довезли до района Строгино, где она перевела дух, ответила на звонки и сообщения своих друзей и коллег, которые знали, что она пошла на концерт в «Крокус Сити Холл». Еще раз поговорила с семьей. Потом вызвала такси. Путь домой лежал как раз мимо концертного зала, который к тому моменту уже был объят пламенем.

Волгоградка вспоминает, что когда стояла у метро, видела и других, кому удалось спастись. Узнать их было не сложно, так как все были без верхней одежды, которую сдали в гардероб.

- Получается, что я оказалась среди тех, кому повезло больше всего, но этот ужас я не могу переварить, - говорит Наталья. – А что люди, которые там? Я просто не могу себе это представить. В туалете прятались. Я стараюсь не смотреть и не читать, потому что если я смотрю и читаю, то меня накрывает.

Напомним, группа вооруженных людей ворвалась в «Крокус Сити Холл» перед началом выступления группы «Пикник», когда в зале собралось несколько тысяч человек. Боевики стали расстреливать людей в упор и бросать зажигательные шашки. В концертном зале начался пожар. На данный час известно о 133 погибших и 110 пострадавших. Президент России объявил 24 марта днем общенационального траура.

Участники нападения на «Крокус» задержаны. С ними работают следователи.

Фото, видео: Наталья Кузина

Коллаж Павел Мирошкин / V102.RU