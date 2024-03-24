В Волгограде из-за аварии изменили маршрут трамваев №№ 3 и 4

В Советском районе Волгограда после аварии на подстанции изменили маршрут движения трамваев. Об этом сообщили власти города.

— В связи с технологическим нарушением на электросетях трамвайные маршруты № 3 и № 4 временно работают в измененных границах: до улицы Мончегорской, — прокомментировали V102.RU в пресс-службе администрации Волгограда в ответ на запрос.

Уточняется, что в ближайшее время восстановительные мероприятия будут завершены и общественный транспорт начнет курсировать в привычных границах.

Напомним, что на юге Волгограда из-за аварии на подстанции встали трамваи. Об этом в редакцию информагентства сообщили читатели.

Фото: архив ИА «Высота 102»