Общество

В Волгограде из-за аварии изменили маршрут трамваев №№ 3 и 4

Общество 24.03.2024 10:41
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24.03.2024 10:41


В Советском районе Волгограда после аварии на подстанции изменили маршрут движения трамваев. Об этом сообщили власти города. 

— В связи с технологическим нарушением на электросетях трамвайные маршруты № 3 и № 4 временно работают в измененных границах: до улицы Мончегорской, — прокомментировали V102.RU в пресс-службе администрации Волгограда в ответ на запрос.

Уточняется, что в ближайшее время восстановительные мероприятия будут завершены и общественный транспорт начнет курсировать в привычных границах.

Напомним, что на юге Волгограда из-за аварии на подстанции встали трамваи. Об этом в редакцию информагентства сообщили читатели.  

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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