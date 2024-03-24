На юге Волгограда из-за аварии на подстанции встали трамваи

Жители Советского района Волгограда сообщали в редакцию V102.RU о проблемах с трамвайным сообщением на маршрутах № 3 и № 4.
— С «Обувной фабрики» не можем никуда добраться. Говорят, что большая авария на подстанции, трамваи обесточены, — рассказали информагентству волгоградцы.
В МКП «Городской центр управления пассажирскими перевозками» факт аварии подтвердили, но не смогли назвать сроки устранения:
— Трамваи № 3 и № 4 ходить не будут по всей протяженности маршрутов. Где конкретно авария, нам не докладывали. Сказали одно — это надолго.
В пресс-службу мэрии Волгограда редакция ИА «Высота 102» направили запрос. Обстоятельства происшествия уточняются.
Фото: архив ИА «Высота 102»