В вузах Волгограда отменяют занятия и усиливают меры безопасности





Волгоградский государственный университет перевел студентов на дистанционный формат обучения после сообщений о трагедии на концертной площадке в «Крокус Сити Холл» в Красногорске в Московской области. Информация об отмене занятий появилась в Telegram-канале ректора вуза Аллы Калининой.

- Уважаемые коллеги, студенты. Завтра, 23 марта занятия в ВолГУ будут проходить в дистанционном формате. От имени коллектива Волгоградского государственного университета выражаю соболезнования семьям пострадавших в трагедии в Москве, - написала ректор.

В свою очередь в пресс-службе волгоградского филиала РАНХиГС «Высоте 102» сообщили, что 23 марта, в субботу, занятия пройдут в штатном режиме.

– Меры безопасности на территории заведения будут усилены, – заявили в вузе.

Присоединились к соболезнованиям и преподавательский состав Волгоградской академии физической культуры. Все мероприятия не ближайшие выходные также отменены.

– В академии все массовые мероприятия, запланированные на 23 и 24 марта, отменены. Все учебные занятия 23 марта будут проходить строго в дистанционном режиме, - рассказали в академии.

В ВолгГМУ прокомментировать ситуацию оперативно затруднились. Сотрудники ВолГАУ сообщают об отмене занятий, однако официальной информации от вуза не поступало.

Отметим, что на 23 марта отменены занятия в московских вузах.