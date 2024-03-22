В Волгоградской области резкое потепление вновь поставило ребром дорожный вопрос. Вслед за городом Ленинском с наболевшей проблемой в редакцию ИА «Высота 102» обратились жители поселка Песчанка Среднеахтубинского района. Населенный пункт оказался как минимум де-юре отрезан от цивилизации. По информации ГИБДД, безопасный проезд сюда невозможен.

На сегодняшний день в посёлке Песчанка проживают 52 ребенка школьного возраста, 38 из которых обучаются в Краснослободской городской гимназии. В образовательном учреждении имеется микроавтобус для перевозки учеников, однако его проезд в Песчанку запрещен.

– 30 августа 2023 года сотрудниками ОГИБДД по Среднеахтубинскому району был произведен осмотр участка проезжей части ул. Горького «г. Краснослободск — п. Песчанка» и составлен акт общенадзорной проверки, согласно которому проезд здесь не соответствует требованиям безопасности, в связи с чем подвоз обучающихся школьным автобусом не разрешен, – говорится в письме районной администрации, с которым удалось ознакомиться редакции ИА «Высота 102».

Также в документе содержится информация о том, что 1 марта 2024 года чиновники районного комитета по образованию направили письмо в адрес главы города Краснослободск, в территорию которого входит и поселок Песчанка, с требованием о приведении дорожного покрытия в надлежащее состояние для организации работы школьного автобуса.





Однако, по словам жителей, одной лишь подъездной дорогой проблемы Песчанки не исчерпываются. В населенном пункте, где проживают 752 человека, практически полностью отсутствует современная улично-дорожная сеть. За исключением одной проезжей части, выполненной из уложенных ещё в советское время бетонных плит, все транспортные артерии посёлка имеют грунтовое покрытие.

– У нас здесь большое количество многодетных семей и пенсионеров. Как существовать в таких условиях, непонятно. Проживаю здесь с 2015 года. Постоянно приходится самим скидываться и заказывать грейдер, чтобы хоть немного выровнять дороги. Весной и осенью вообще становится невыносимо. Мой дом находится на ул. Зелёная. Я дважды ломал здесь ногу. А что уж говорить про детей. Ребята вынуждены брать с собой по несколько комплектов сменки: резиновые сапоги, чтобы добраться до остановки маршруток, нормальную зимнюю обувь и кеды, чтобы в школе переобуться. А что уж говорить про мамочек с колясками и пенсионеров. В общем, беспредел какой-то, – сетует местный житель Евгений Донсков.

По информации мужчины, не только школьный автобус, но и экстренные службы с неохотой едут в посёлок.





– Уже этой весной приезжала к соседям скорая. Так машина остановилась там, где заканчивается бетонка, и все. Ни люди к ней пройти не могут, ни врач подъехать к дому пациента. В ночь с 18 на 19 марта уже другие соседи вызвали скорую. Машина медиков попыталась проехать по нашей улице и застряла. Пришлось МЧС вызывать, чтобы вытащили. И как вот в таких условиях жить? Если человек при смерти, как ему оперативно оказать помощь, – задается вопросом сельчанин.





Несколько недель назад состояние дорог в поселке заинтересовало прокуратуру. Надзорное ведомство совместно с дорожными инспекторами организовало выездную проверку, во время которой были подтверждены жалобы местных жителей.

Естественно, что в такой ситуации власти Краснослободска знают о происходящем в поселке, но кроме мелких работ по содержанию дорог помочь жителям ничем не могут.

– В 2022 году была проведена инвентаризация дорожного хозяйства города Краснослободска и входящих в его состав поселков. На сегодняшний день все дорожные объекты поставлены на баланс муниципалитета. Если говорить конкретно, речь идет о 196 улицах. Большинство из них – это грунтовые дороги. Чтобы вы понимали, дорожный фонд города составляет порядка 4 млн рублей в год. Я сам, как местный житель, хорошо понимаю людей, но в таких финансовых условиях мы можем только худо-бедно проводить лоточный ремонт асфальтированного покрытия основных магистралей, – рассказал ИА «Высота 102» глава города Краснослободск Николай Семилетов.

По словам руководителя, сложившаяся ситуация, к сожалению, типична не только для Среднеахтубинского района и Волгоградской области, но и для соседних регионов. Помимо бюджетных ограничений, на состояние грунтовых дорог влияют погода и увеличение трафика крупнотоннажных автомобилей.

– Погодные условия в этом году были неблагоприятными: обильные осадки, начиная с ноября по март, размягчили грунтовое покрытие. Впоследствии оно дополнительно пострадало от грузовиков. Сейчас в связи с газификацией и более-менее регулярным вывозом мусора грузовой трафик возрос. Естественно, машины разбивают дороги, появляется глубокая колея, – отмечает руководитель.





Несмотря на весь драматизм и безвыходность складывающейся ситуации, у муниципальных властей все же есть для жителей Песчанки хорошие новости.

– Ранее нами была разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт дороги между городом Краснослободск и посёлком Песчанка. Уже в 2024 году расчёты были обновлены и представлены в актуальных ценах. Сейчас мы направили весь пакет документов в областные комитеты по транспорту и финансам. В свою очередь, районные власти мне также пообещали выступить с ходатайством о выделении в 2024 необходимых средств, – добавил Евгений Донсков.

Однако с внутрипоселковыми грунтовыми дорогами все сложнее. Пока дорожный фонд города не будет увеличен, средств на поддержание улиц и проездов в надлежащем состоянии будет по-прежнему катастрофически не хватать.

Отметим, пока в высоких кабинетах вершится судьба километрового участка проезжей части ул. Горького, местные школьники вынуждены пользоваться услугами автобусного маршрута № 174. К счастью жителей Песчанки, запретив перевозку детей транспортом образовательного учреждения, районные автоинспекторы не стали ограничивать заезд в посёлок маршруток.

Фото: архив ИА «Высота 102», Евгений Донсков