УФСБ: задержан волгоградец, причастный к крупным поставкам наркотиков в регион





В Волгоградской области сотрудниками региональных УФСБ России и ГУ МВД задержан 37-летний местный житель, который завез из Калмыкии в Волгоград полкило мефедрона. По информации силовиков, мужчина имеет отношение к организации поставок в регион наркотических средств в особо крупном размере.





Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области, задержание злоумышленника состоялось в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по линии борьбы с контрабандой и незаконным оборотом наркотических средств. Во время задержания, уточняется, житель Волгоградской области находится в состоянии наркотического опьянения.

– В ходе ОРМ оперативниками остановлен автомобиль под управлением 37-летнего местного жителя с признаками наркотического опьянения. В ходе досмотра транспортного средства обнаружен прозрачный полиэтиленовый пакет с веществом белого цвета. Водитель пояснил, что указанный пакет он извлек из тайника-закладки в лесополосе на территории Калмыкии, после чего на своем автомобиле выехал в Волгоград с целью сбыта, – прокомментировали в управлении. – Согласно заключению специалиста УФСБ, в пакете находилось 500 граммов мефедрона.

Следственным отделом УФСБ России по Волгоградской области в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК России.

Фото, видео: УФСБ России по Волгоградской области