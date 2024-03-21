Расследования

УФСБ: задержан волгоградец, причастный к крупным поставкам наркотиков в регион

Расследования 21.03.2024 09:01
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21.03.2024 09:01


В Волгоградской области сотрудниками региональных УФСБ России и ГУ МВД задержан 37-летний местный житель, который завез из Калмыкии в Волгоград полкило мефедрона. По информации силовиков, мужчина имеет отношение к организации поставок в регион наркотических средств в особо крупном размере. 


Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области, задержание злоумышленника состоялось в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по линии борьбы с контрабандой и незаконным оборотом наркотических средств. Во время задержания, уточняется, житель Волгоградской области находится в состоянии наркотического опьянения. 

В ходе ОРМ оперативниками остановлен автомобиль под управлением 37-летнего местного жителя с признаками наркотического опьянения. В ходе досмотра транспортного средства обнаружен прозрачный полиэтиленовый пакет с веществом белого цвета. Водитель пояснил, что указанный пакет он извлек из тайника-закладки в лесополосе  на территории Калмыкии, после чего на своем автомобиле выехал в Волгоград с целью сбыта, – прокомментировали в управлении. – Согласно заключению специалиста УФСБ, в пакете находилось 500 граммов мефедрона. 

Следственным отделом УФСБ России по Волгоградской области в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК России.

Фото, видео: УФСБ России по Волгоградской области

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