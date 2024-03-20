С дорог в Волгограде после зимы начали счищать грязевые наросты





После зимы на улицах Волгограда стартовала уборка дорог. За три месяца в результате снегопадов и последующей обработки магистрали песко-соляными смесями на проезжей части образовались наросты из грязи. Их, по сообщению мэрии, и будут вычищать с применением специализированной техники.

– С установлением в Волгограде сухой теплой погоды муниципальные службы приступили к механизированной уборке дорог и тротуаров с помощью подметально-уборочных машин и пылесосов. В рамках стартовавшего месячника по благоустройству работы по очистке проезжей части городских дорог от песка и пыли организованы во всех районах областного центра, бригады трудятся в несколько смен, – сообщили 20 марта в администрации Волгограда. – В уборке дорожного полотна от песчано-грунтовых наносов задействованы в том числе прицепные подметально-уборочные машины элеваторного типа «ЧИСТОДОР», приобретенные муниципалитетом осенью прошлого года. Работы ведутся в основном в межпиковое время, а также ночью, чтобы не препятствовать проезду автотранспорта.

Кроме того, «ДСЭР Советского района Волгограда» и «Северное» в уборке задействуют подметальные машины типа «Магистраль» и вакуумные пылесосы.

– Там, где использование спецтехники затруднено – например, в парковочных карманах, на остановочных площадках – уборка производится вручную. В конце марта в комплекс работ по уборке улично-дорожной сети будет включена еще и влажная уборка дорожного полотна, остановочных павильонов, ограждений, дорожных знаков и т.д., – уточняют в мэрии.

Муниципальные дорожные службы, как и зимой, когда дороги расчищались во время снегопадов, убедительно просят водителей не бросать автомобили вдоль обочин, чтобы дать возможность спецтехнике качественно очистить полотно по всей ширине и не возвращаться на уже очищенные участки дорог для окончания уборки.