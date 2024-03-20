Общество

Уровень воды в Волге поднялся в районе Волгограда

Общество 20.03.2024 19:05
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20.03.2024 19:05


У Волгограда зафиксировано повышение уровня воды в Волге. Об этом, как передает V102.RU, сообщает Гидрометцентр России.

На сколько конкретно поднялась вода в Волге у областного центра, не уточняется, однако общее значение, которое приведено к сообщению о подъеме уровня воды в Волгограде и еще в четырех российских регионах указано в пределах 20-98 сантиметров. 

19 марта, напомним, сообщалось, что неблагоприятное явление зафиксировано на Дону у станицы Новогригорьевская в Иловлинском районе Волгоградской области. Там наблюдалось превышение отметки выхода воды на пойму, что означает разлив реки. На данный момент затопление поймы здесь сохраняется.

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