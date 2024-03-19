Гидрометцентр увидел неблагоприятное явление на Дону под Волгоградом

В Волгоградской области зафиксировано неблагоприятное явление на Дону у станицы Новогригорьевская в Иловлинском районе, передает V102.RU. По информации Гидрометцентра России, по состоянию на 19 марта текущего года наблюдается превышение отметки выхода воды на пойму, что означает разлив реки.

- В ближайшее время затопление поймы сохраниться, - говорится в прогнозе Гидрометцентра.

Указанное неблагоприятное явление отмечено желтым цветом и пока не является опасным.

Ранее сообщалось, что вскрытие Нижней Волги, Верхнего и Среднего Дона и Хопра ниже устья р. Вороны ожидается традиционно во второй декаде марта, но в Гидрометцентре не исключали, что это может произойти на 4-7 дней раньше обычного.



