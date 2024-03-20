Общество

В Волгограде назвали ответственных за обучение детей управлению БПЛА

Общество 20.03.2024 16:51
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20.03.2024 16:51


Комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда стал ответственным за организацию дополнительного образования детей по управлению беспилотниками. Как сообщает V102.RU, такими функциями это структурное подразделение мэрии сегодня, 20 марта, наделили депутаты городской думы на своем заседании.

Ранее, напомним, о создании во всех муниципалитетах Центров повышения грамотности в сфере беспилотных летательных аппаратов сообщил губернатор Волгоградской области. В январе текущего года в регионе стартовал новый образовательный проект «Развитие грамотности в сфере управления БПЛА». На эти цели из областного бюджета в 2024 году направят 67 миллионов рублей.

На данный момент уже известно, что в Волгограде такой Центр будет создан в муниципальном оздоровительном центре для детей и молодежи «Орленок». Субсидия, которую получит муниципалитет, будет направлена на закупку квадрокоптероев, конструкторов для их сборки, симуляторов и оборудования для безопасного пилотирования. В «Орленке» школьников будут учить не только управлять дронами, но и собирать их своими руками.

В гордуме отмечают, что сегодня беспилотники  имеют самое широкое применение практически во всех хозяйственных отраслях, а профессия оператора БПЛА с 2020 года, по данным Минтруда, входит в ТОП-50 самых перспективных профессий будущего. 

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