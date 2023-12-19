Волгоградскую молодежь за 67 млн научат управлять беспилотниками

По информации комитета финансов Волгоградской области, передает V102.RU, на обустройство обучающих центров муниципалитеты получат субсидии по 1 млн рублей. На эти средства закупят квадрокоптеры, конструкторы для их сборки, симуляторы, а также оборудование для безопасного пилотирования.
Пункты, где школьники смогут получить навыки оператора БПЛА, уже в 2024 году будут созданы при учреждениях дополнительного образования или молодежных центрах. Ребят научат не только управлять дронами, но и собирать их своими руками. В программу обучения войдут такие дисциплины, как сборка и настройка БПЛА, основы теории и техники безопасности полетов, работа на симуляторах и непосредственно учебно-тренировочное пилотирование.