Волгоградскую молодежь за 67 млн научат управлять беспилотниками

67 млн рублей из областного бюджета направят в 2024 году на реализацию нового образовательного проекта. В каждом муниципалитете будут созданы Центры повышения грамотности в сфере беспилотных летательных аппаратов. Напомним, эта инициатива была губернатором Андреем Бочаровым на заседании Совета муниципальных образований Волгоградской области.По информации комитета финансов Волгоградской области, передает V102.RU, на обустройство обучающих центров муниципалитеты получат субсидии по 1 млн рублей. На эти средства закупят квадрокоптеры, конструкторы для их сборки, симуляторы, а также оборудование для безопасного пилотирования.Пункты, где школьники смогут получить навыки оператора БПЛА, уже в 2024 году будут созданы при учреждениях дополнительного образования или молодежных центрах. Ребят научат не только управлять дронами, но и собирать их своими руками. В программу обучения войдут такие дисциплины, как сборка и настройка БПЛА, основы теории и техники безопасности полетов, работа на симуляторах и непосредственно учебно-тренировочное пилотирование.