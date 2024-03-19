Андрей Бочаров принял участие в стратегической сессии с Михаилом Мишустиным





Сегодня, 19 марта, председатель Правительства РФ Михаил Мишустин провел стратегическую сессию по обновлению стратегии пространственного развития. Одним из участников мероприятия в формате видеоконференции стал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

По словам Мишустина, действующая стратегия пространственного развития, принятая в 2019 году, сегодня требует обновления с учетом текущих геополитических вызовов, региональных и муниципальных приоритетов.

– В ситуации внешних ограничений по поручению главы государства Правительство разработало и реализовало целый комплекс мер. Они позволили поддержать экономику, чтобы она не просто устояла, а адаптировалась и продолжала движение вперед. Такие результаты и определили новые возможности для пространственного развития России. В первую очередь в промышленности, – сказал Мишустин. – Отечественные предприятия сегодня занимают после ухода зарубежных компаний освободившиеся ниши. Увеличивают производственные мощности, организуют выпуск собственной продукции. Тем самым выстраиваются технологические цепочки внутри страны и, что очень важно, загружаются смежные отрасли. Усиливается взаимодействие между субъектами Российской Федерации.

Глава кабмина также отметил, что в России наращивается дорожная и транспортная инфраструктура, которая является основой роста экономики регионов, предпринимательской активности.

– Дальнейшее расширение транспортной инфраструктуры позволит легче перестраивать логистику и перенаправлять товарные потоки, создавать дополнительные туристические маршруты, в целом обеспечивать большую связанность территорий. Теперь надо направить усилия на решение ряда первоочередных задач. Прежде всего — на сокращение различий по уровню экономики и социальной сферы среди российских субъектов. Для чего нужно сформировать соответствующие центры роста в регионах с учётом их потенциала — сельскохозяйственного, промышленного, логистического, обеспечить приток инвестиций и увеличение числа рабочих мест, – подчеркнул Михаил Мишустин.

В Волгоградской области благодаря реализации национальных и приоритетных региональных проектов укрепляется статус субъекта как транспортно-логистического узла федерального значения, аграрного и индустриального центра. Для укрепления этих возможностей и создания новых в регионе в настоящее время возводится обход Волгограда, очередной этап строительства мостового перехода через Волгу, обеспечивается обновление коммунальной инфраструктуры и развитие объектов топливно-энергетического комплекса и др.