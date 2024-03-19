В Волгограде все чаще ищут работников, умеющих использовать нейросети

В Волгоградской области каждая десятая вакансия из размещенных компаниями, оказывающими различные услуги для бизнеса, содержит требование о наличии навыков работы с нейросетями. Такие данные ИА «Высота 102» приводит со ссылкой на аналитиков hh.ru.

- В 2023 году в регионе появилось 160 вакансий с упоминанием ИИ, это в 160 раз больше, чем в 2022. За три неполных месяца 2024 года в области появились еще более 40 предложений, где работодатели говорят о нейросетях. Чаще всего это компании из финансового сектора, сферы ИТ, маркетинга и СМИ, а также розницы, - рассказали в рекрутинговой компании.

Как правило, навыки взаимодействия с искусственным интеллектом работодателями указываются при поиске SMM-специалистов, дизайнеров, художников, копирайтеров, редакторов, менеджеров по продажам, маркетологов, аналитиков и различных ИТ-специалистов.

Отметим, в целом по России в 2023 году наибольшей востребованностью у работодателей пользовались специалисты, владеющие ChatGPT, DALL-E 2, Midjouney, Bert и Stable Diffusion.