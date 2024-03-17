Общество

Резкую смену погоды пообещали волгоградцам в середине марта

Общество 17.03.2024 07:25
0
17.03.2024 07:25


Снег, переходящий в дождь и туман в Волгоградской области обещают 17 и 18 марта. Как сообщает V102.RU со ссылкой на прогноз Волгоградского ЦГМС, уже утром, 17 марта, в Волгограде ожидается дождь со снегом, временами туман. С -1...-3º ночью воздух прогреется в течение дня до +3...+5º. Ветер северо-восточный, северный 6-11 м/с.

18 марта в областном центре также прогнозируют дождь со снегом и просто дождь утром и в течение дня, туман и гололедицу на дорогах. Ветер северный 6-11 м/с. Ночью 0...-2º; днем +6...+8º.

В районах области в ночь на воскресенье и утром ожидаются гололедно-изморозевые явления, туман и гололедица на дорогах. Ночью +1…-4º. Днем столбик термометра поднимется до +3...+8º,а  местами и до +12º. Ветер северо-восточный и северный 6-11 м/с.

18 марта по области будет также туманно. Днем местами небольшой дождь, гололедица на дорогах. Ночью +1…-4º; днем +3...+8º, местами до +12º.

Фото: Павел Мирошкин / V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
17.03.2024 09:27
Общество 17.03.2024 09:27
Комментарии

0
Далее
Общество
17.03.2024 08:03
Общество 17.03.2024 08:03
Комментарии

0
Далее
Общество
16.03.2024 23:19
Общество 16.03.2024 23:19
Комментарии

0
Далее
Общество
16.03.2024 21:32
Общество 16.03.2024 21:32
Комментарии

0
Далее
Общество
16.03.2024 20:33
Общество 16.03.2024 20:33
Комментарии

0
Далее
Общество
16.03.2024 20:13
Общество 16.03.2024 20:13
Комментарии

0
Далее
Общество
16.03.2024 16:41
Общество 16.03.2024 16:41
Комментарии

0
Далее
Общество
16.03.2024 15:59
Общество 16.03.2024 15:59
Комментарии

0
Далее
Общество
16.03.2024 15:11
Общество 16.03.2024 15:11
Комментарии

0
Далее
Общество
16.03.2024 14:06
Общество 16.03.2024 14:06
Комментарии

0
Далее
Общество
16.03.2024 13:31
Общество 16.03.2024 13:31
Комментарии

0
Далее
Общество
16.03.2024 13:06
Общество 16.03.2024 13:06
Комментарии

0
Далее
Общество
16.03.2024 12:13
Общество 16.03.2024 12:13
Комментарии

0
Далее
Общество
16.03.2024 11:46
Общество 16.03.2024 11:46
Комментарии

0
Далее
Общество
16.03.2024 09:06
Общество 16.03.2024 09:06
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

09:27
Дворец президента? Где в Волгограде хранят древние монеты и первый косарьСмотреть фотографии
09:17
СК сообщил о гибели двоих детей на пожаре в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:03
Финальное голосование на выборах президента РФ началось в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:25
Резкую смену погоды пообещали волгоградцам в середине мартаСмотреть фотографии
23:19
«Мы все видим»: эксперты подвели итоги второго дня голосования в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:50
В Волгоградской области монтажнику оторвало ступню на стройкеСмотреть фотографии
21:32
В Волгограде и области перед выбором оказались 2408 человекСмотреть фотографии
20:33
В Волгоградской области в феврале родились Роял и НагваСмотреть фотографии
20:13
Участники СВО из Волгоградской области попросили у волонтеров пудовую гирюСмотреть фотографии
19:35
Волгоградцев оглушили, накормили и побили в честь Масленицы: видеорепортаж «Высоты 102»Смотреть фотографииCмотреть видео
18:49
Лопнувший электрочайник с кипятком обжег лицо малышу под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:41
ИКВО раскрыла главное качество волгоградского избирателяСмотреть фотографии
15:59
Черный Porsche Cayenne пропавшего волгоградца нашли под ВоронежемСмотреть фотографии
15:11
Глава района Волгоградской области обвинил недоброжелателей в «масленичной» лжиСмотреть фотографии
14:41
За две недели Банк Уралсиб выплатил клиентам КИВИ Банка 3,26 млрд рублейСмотреть фотографии
14:06
«Будем жить»: лучший детский онколог страны из Волгограда – о своем выборе, пациентах и выгоранииСмотреть фотографии
13:31
В районе Волгоградской области упал метеозонд со снарядомСмотреть фотографии
13:06
В ЦПКиО Волгограда 16 и 17 марта отпразднуют Масленицу: программаСмотреть фотографии
12:13
В Волгограде спикер облдумы проголосовал за неделимую РоссиюСмотреть фотографии
11:46
От ОБХСС до ОБЭП: волгоградские борцы с коррупцией отмечают профессиональный праздникСмотреть фотографии
10:24
Под Волгоградом нашли обугленный труп мужчиныСмотреть фотографии
09:11
В Волгоградской области по наводке с Украины подожгли УИК: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:06
Волгоградец исчез после поездки на черном Porsche CayenneСмотреть фотографии
08:52
В Волгограде и области второй день выбирают Президента РоссииСмотреть фотографии
08:24
«Волгоград мне многое дал»: Евгений Гомельский вспомнил, как начинал в «Динамо»Смотреть фотографии
22:56
Волгоградка бросила шашку на УИК по указке украинских мошенников – видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
22:03
Суд определил судьбу бесхозяйных руин старинной церкви Иоанна Богослова под ВолгоградомСмотреть фотографии
21:45
Облизбирком прокомментировал все провокации на УИК в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:25
В Волгоградской области озвучили итоговую явку первого дня выборов президентаСмотреть фотографии
21:14
«Диабло» и «Глаука» помогут благоустроить центр Волгограда за 35,7 млн рублейСмотреть фотографии
 