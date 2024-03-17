Резкую смену погоды пообещали волгоградцам в середине марта

Снег, переходящий в дождь и туман в Волгоградской области обещают 17 и 18 марта. Как сообщает V102.RU со ссылкой на прогноз Волгоградского ЦГМС, уже утром, 17 марта, в Волгограде ожидается дождь со снегом, временами туман. С -1...-3º ночью воздух прогреется в течение дня до +3...+5º. Ветер северо-восточный, северный 6-11 м/с.

18 марта в областном центре также прогнозируют дождь со снегом и просто дождь утром и в течение дня, туман и гололедицу на дорогах. Ветер северный 6-11 м/с. Ночью 0...-2º; днем +6...+8º.

В районах области в ночь на воскресенье и утром ожидаются гололедно-изморозевые явления, туман и гололедица на дорогах. Ночью +1…-4º. Днем столбик термометра поднимется до +3...+8º,а местами и до +12º. Ветер северо-восточный и северный 6-11 м/с.

18 марта по области будет также туманно. Днем местами небольшой дождь, гололедица на дорогах. Ночью +1…-4º; днем +3...+8º, местами до +12º.

Фото: Павел Мирошкин / V102.RU