В Волгограде спикер облдумы проголосовал за неделимую Россию

В Ворошиловском районе Волгограде сегодня, 16 марта, на избирательном участке № 303 проголосовал на выборах президента председатель Волгоградской областной думы Александр Блошкин, сообщает V102.RU.

Политик особо отметил, что он выбрал «свободную, единую, сильную и неделимую Россию» и подчеркнул, что 15, 16 и 17 марта станут действительно судьбоносными днями для нашей страны:

— Я уверен, что в эти три судьбоносных дня решается не только то, как россияне будут жить в ближайшие шесть лет, но — и это самое главное — судьба и будущее России, судьба будущих поколений, — отметил Блошкин. — Какой мы хотим видеть Россию? Нам нужна свободная, суверенная, самодостаточная страна с героической историей, многовековыми традициями и верой в свое правое дело. И сегодня как никогда от нашего консолидированного решения, от голоса каждого россиянина, осознания ответственности за судьбу страны зависит то, в каком мире мы проснемся завтра. Я голосую за свободную, единую, сильную и неделимую Россию, за нашу победу и наше будущее.





В регионе работают 1408 постоянных и временных участковых избирательных комиссий. Помимо прочего, предусмотрен механизм «Мобильный избиратель», при помощи которого можно воспользоваться своим избирательным правом там, где удобно гражданину.

Напомним, что губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в первый день голосования, 15 марта, отметился на избирательном участке в школе №123 по улице Кузнецкой в Ворошиловском районе Волгограда. Вечером стало известно, что полпред Президента РФ в ЮФО Владимир Устинов проголосовал «за сильную Россию».

Фото: Волгоградская облдума