Общество

От ОБХСС до ОБЭП: волгоградские борцы с коррупцией отмечают профессиональный праздник

Общество 16.03.2024 11:46
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16.03.2024 11:46

Сегодня, 16 марта, отмечают свой профессиональный праздник сотрудники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, сообщает V102.RU. 

Официальный представитель МВД России Ирина Волк отметила, что для нее сегодняшняя дата наполнена особыми эмоциями и воспоминаниями: 

— Так сложилось, что моя служба в полиции после окончания академии началась в управлении московского БЭП. Эти 16 лет стали временем профессионального становления. Желаю сотрудникам и ветеранам службы здоровья, успехов и благополучия! Пусть ваши славные традиции сохраняются и приумножаются!

В этот день ровно 87 лет назад секретным приказом НКВД был образован Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляциями (ОБХСС). К слову, до 1937 года ни в царской России, ни в Советском Союзе не существовал специально уполномоченный орган по пресечению экономических преступлений. 

Первое подразделение появилось в Москве, а со временем отделы организовали по всей стране. пресечению серьезных хозяйственных нарушений. Сотрудники ОБХСС занимались расследованием серьезных хозяйственных нарушений, в том числе борьбой с фальшивомонетчиками и спекулянтами. В годы Великой Отечественной войны сотрудники рисковали жизнью, спасая собственность государства и пресекая мародерство. В тяжелый послевоенный период силы ОБХСС были направлены на выявление хищений на предприятиях. 

Сегодня сотрудники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции противодействуют хищениям бюджетных средств при реализации нацпроектов, вскрывают факты нарушения закона на предприятиях ОПК, борются с незаконным выводом капиталов за рубеж и коррупцией, декриминализуют стратегически важные отрасли экономики, наводят порядок в сферах ТЭК и ЖКХ, лесного комплекса и добычи водных биоресурсов.

В свою очередь редакция ИА «Высота 102» присоединяется к поздравлениям и желает сотрудникам МВД новых профессиональных высот.   

Напомним, что в Волгоградской области Управление экономической безопасности и противодействия коррупции возглавляет полковник полиции Владимир Чеботарев. В структуре подразделения функционируют восемь отделов. 

Видео: Ирина Волк / t.me 

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